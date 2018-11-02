Гвардиола пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить Диаса в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить в клубе вингера Браима Диаса.

В четверг вечером Диас всего лишь в третий раз за свою карьеру появился в стартовом составе "горожан". Браим оформил дубль в победном матче против "Фулхэма" (2:1) и помог "Сити" выйти в 1/4 финала Кубка Лиги.



В последние дни не утихают слухи, что по окончании сезона 19-летний испанец может уйти свободным агентом в "Реал", однако Гвардиола жаждет сохранить Браима в Манчестере.



"Для молодых игроков не бывает просто выступать за команды топ-уровня, но он снова продемонстрировал свои качества. Он всегда невероятен в тренировках, и все мы очень его ценим".



"Он очень хорошо сыграл и против "Оксфорда" в предыдущем раунде. Каждый здесь готов выступать за первую команду, иначе его бы не было здесь".



"Он знает, что мы хотим сохранить его, но дальше это вопрос к его агенту и ему самому. Мы сделаем все возможное, чтобы он остался с нами, но решение за ним. Мы хотим сохранить его, но это не зависит от нас", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.