Алли пока готов мириться с отсутствием трофеев

Плеймейкер "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что на данной стадии его карьеры трофеи имеют для него второстепенное значение.

На текущей неделе Алли заключил со "шпорами" новый контракт, рассчитанный до 2024 года. Предполагается, что теперь Деле стал вторым самым высокооплачиваемым игроком команды Маурисио Почеттино с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.



Однако в свои 22 года англичанин не чувствует себя законченным продуктом. Иметь возможность регулярно играть и развиваться — это для Алли сейчас важнее, чем трофеи.



"Замечательно, что у нас будут новые стадион и тренировочная база, но можно обладать всем этим и не прогрессировать как игрок. Будучи молодым профессионалом, я должен думать, что лучше всего для моей карьеры и где я смогу развиваться. В моем возрасте возможность выигрывать трофеи не является определяющей. Я хочу продолжать прогрессировать и стать как можно лучше. Думаю, я в отличном месте для этого".



"Конечно, я уверен, что мы сможем выиграть трофеи. Мы как команда и как клуб упорно трудимся ради этого. Мы хотим трофеев — не только для нас самих, но и для наших фанатов. Будет особенным выиграть что-нибудь вместе после всей той работы, которую мы проделали".



"Думаю, вы можете видеть, что другие игроки, тоже подписавшие новые контракты, хотят быть частью этого путешествия. Все мы хотим добиться чего-нибудь великого. Но, будучи молодыми игроками, мы хотим продолжать развиваться, и "Тоттенхэм" — отличное место для этого. Здесь позитивная атмосфера", — цитирует Алли The Telegraph.