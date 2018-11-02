Де Брюйне получил травму колена

Выход "Манчестер Сити" в четвертьфинал Кубка Лиги был омрачен новой травмой полузащитника Кевина Де Брюйне.

Де Брюйне был одним из лучших на поле в победном для "горожан" матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Фулхэма" (2:0), однако на 86-й минуте главному тренеру Хосепу Гвардиоле пришлось снять своего лидера с игры.



Замена Кевина была обусловлено травмой левого колена, которую он получил в единоборстве с защитником "дачников" Тимоти Фосу-Менса, и теперь Гвардиола с нетерпением ожидает информации от докторов.



"Он проходит медицинскую проверку. Прямо сейчас я не знаю, насколько это серьезно и серьезно ли вообще", — сообщил Гвардиола Sky Sports.



Добавим, что Де Брюйне лишь недавно вернулся в строй после примерно двух месяцев отсутствия с повреждением колена — правда, другого колена.