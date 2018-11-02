Де Брюйне получил травму колена
Выход "Манчестер Сити" в четвертьфинал Кубка Лиги был омрачен новой травмой полузащитника Кевина Де Брюйне.
Де Брюйне был одним из лучших на поле в победном для "горожан" матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Фулхэма" (2:0), однако на 86-й минуте главному тренеру Хосепу Гвардиоле пришлось снять своего лидера с игры.
Замена Кевина была обусловлено травмой левого колена, которую он получил в единоборстве с защитником "дачников" Тимоти Фосу-Менса, и теперь Гвардиола с нетерпением ожидает информации от докторов.
"Он проходит медицинскую проверку. Прямо сейчас я не знаю, насколько это серьезно и серьезно ли вообще", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
Добавим, что Де Брюйне лишь недавно вернулся в строй после примерно двух месяцев отсутствия с повреждением колена — правда, другого колена.
02.11.2018 01:25
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Прикольно было бы, если бы рыжый опять сломался на несколько месяцев из-за того, что его выпустили в малозначительном матче.
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я думаю там несерьезно, просто чел на него упал
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