"Сити" обыграл "Фулхэм" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги
Еще одним четвертьфиналистом Кубка Лиги стал "Манчестер Сити", уверенно одолевший в домашних стенах "Фулхэм" благодаря дублю Браима Диаса — 2:0.
Хозяева "Этихад" сразу же обрушили шквал атак на ворота "горожан" и на 18-й минуте открыли счет. Это Венсан Компани сделал скидку на Диаса внутри штрафной, а 19-летний испанец нанес удар с рикошетом — 1:0.
В дальнейшем "Сити" владел подавляющим преимуществом, создавая момент за моментом, но второго гола пришлось ждать до середины второго тайма, когда все тот же Браим подхватил мяч после попадания Габриэля Жезуса в штангу и расстрелял ворота — 2:0. На этом игра была сделана.
Таким образом, "Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Лиги, где теперь сыграет с "Лестером" или "Саутгемптоном", чей матч 4-го раунда был отложен на 27 ноября.
"Манчестер Сити"— "Фулхэм" — 2:0 (1:0)
Голы: Диас 18, 65
"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Компани, Стоунс, Зинченко, Дельф, Диас (Махрез 78), Де Брюйне (Гомес 86), Фоден, Жезус, Сане.
"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Одои, Рим (Ле Маршан 69), Райан Сессеньон, Замбо-Ангисса, Кэрни, Сери, Вьетто (Кристи 90), Митрович, Шюррле (Айите 81).
Предупреждение: Компани.
02.11.2018 00:40
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Сито снова сухо -ссс
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основой еле уташили ноги с дачи
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Резервом переиграли йобарей портовых.
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Источник: http://fapl.ru/posts/66341/
Я один помню, как он отказал пулю и перешёл в челси?
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пидарасты
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Почему колбасники так кичатся своей ЛЧ когда им говоришь что они 30 лет без АПЛ? Терри подскользнулся, не выиграл ЛЧ и про это уже все забыли. Зато обсер собаки Джеррарда в почти чемпионском сезоне будут помнить навека. Потому что чемпионат своей страны намного важнее. А в ЛЧ клубов много, они из разных стран, не все могут ее выиграть, и если этого не случается, то ничего страшного.
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ФУлхэм вылетит, как я и предполагал.
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думаю лестер будет
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1 Манчестер Сити
КОРОЛИ !!!
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