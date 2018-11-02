"Сити" обыграл "Фулхэм" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги

Браим Диас Еще одним четвертьфиналистом Кубка Лиги стал "Манчестер Сити", уверенно одолевший в домашних стенах "Фулхэм" благодаря дублю Браима Диаса — 2:0.

Хозяева "Этихад" сразу же обрушили шквал атак на ворота "горожан" и на 18-й минуте открыли счет. Это Венсан Компани сделал скидку на Диаса внутри штрафной, а 19-летний испанец нанес удар с рикошетом — 1:0.

В дальнейшем "Сити" владел подавляющим преимуществом, создавая момент за моментом, но второго гола пришлось ждать до середины второго тайма, когда все тот же Браим подхватил мяч после попадания Габриэля Жезуса в штангу и расстрелял ворота — 2:0. На этом игра была сделана.

Таким образом, "Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Лиги, где теперь сыграет с "Лестером" или "Саутгемптоном", чей матч 4-го раунда был отложен на 27 ноября.

"Манчестер Сити"— "Фулхэм" — 2:0 (1:0)

Голы: Диас 18, 65

"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Компани, Стоунс, Зинченко, Дельф, Диас (Махрез 78), Де Брюйне (Гомес 86), Фоден, Жезус, Сане.

"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Одои, Рим (Ле Маршан 69), Райан Сессеньон, Замбо-Ангисса, Кэрни, Сери, Вьетто (Кристи 90), Митрович, Шюррле (Айите 81).

Предупреждение: Компани.



Метки Кубок Лиги, Манчестер Сити, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2018 00:40

Количество просмотров Просмотров: 408

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 02.11.2018 01:36 # gidro-met
    Сито снова сухо -ссс

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  2. liverpo0ol 02.11.2018 01:31 # liverpo0ol
    основой еле уташили ноги с дачи

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  3. jesus33 02.11.2018 01:24 # jesus33
    Резервом переиграли йобарей портовых.

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  4. thegodfather 02.11.2018 01:23 # thegodfather
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Салах: "С детства мечтал выступать за "Ливерпуль"

    Источник: http://fapl.ru/posts/66341/

    Я один помню, как он отказал пулю и перешёл в челси?

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  5. only--liverpool 02.11.2018 01:18 # only--liverpool
    пидарасты

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  6. superglor 02.11.2018 00:54 # superglor
    Почему колбасники так кичатся своей ЛЧ когда им говоришь что они 30 лет без АПЛ? Терри подскользнулся, не выиграл ЛЧ и про это уже все забыли. Зато обсер собаки Джеррарда в почти чемпионском сезоне будут помнить навека. Потому что чемпионат своей страны намного важнее. А в ЛЧ клубов много, они из разных стран, не все могут ее выиграть, и если этого не случается, то ничего страшного.

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  7. ccchelsea 02.11.2018 00:44 # ccchelsea
    ФУлхэм вылетит, как я и предполагал.

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  8. dannylucker 02.11.2018 00:42 # dannylucker
    думаю лестер будет

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  9. griezmann 02.11.2018 00:42 # griezmann
    1 Манчестер Сити

    КОРОЛИ !!!

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