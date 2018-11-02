"Сити" обыграл "Фулхэм" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги

Еще одним четвертьфиналистом Кубка Лиги стал "Манчестер Сити", уверенно одолевший в домашних стенах "Фулхэм" благодаря дублю Браима Диаса — 2:0.

Хозяева "Этихад" сразу же обрушили шквал атак на ворота "горожан" и на 18-й минуте открыли счет. Это Венсан Компани сделал скидку на Диаса внутри штрафной, а 19-летний испанец нанес удар с рикошетом — 1:0.



В дальнейшем "Сити" владел подавляющим преимуществом, создавая момент за моментом, но второго гола пришлось ждать до середины второго тайма, когда все тот же Браим подхватил мяч после попадания Габриэля Жезуса в штангу и расстрелял ворота — 2:0. На этом игра была сделана.



Таким образом, "Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Лиги, где теперь сыграет с "Лестером" или "Саутгемптоном", чей матч 4-го раунда был отложен на 27 ноября.



"Манчестер Сити"— "Фулхэм" — 2:0 (1:0)



Голы: Диас 18, 65



"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Компани, Стоунс, Зинченко, Дельф, Диас (Махрез 78), Де Брюйне (Гомес 86), Фоден, Жезус, Сане.



"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Одои, Рим (Ле Маршан 69), Райан Сессеньон, Замбо-Ангисса, Кэрни, Сери, Вьетто (Кристи 90), Митрович, Шюррле (Айите 81).



Предупреждение: Компани.