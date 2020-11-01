"Тоттенхэм" хочет купить Дукуре на место Ваньямы

"Тоттенхэм" избрал полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре в качестве наиболее желанной цели на замену для Виктора Ваньямы.

Ваньяма был ключевым игроком "шпор" в своем первом сезоне после перехода из "Саутгемптона" два года назад, однако затем постепенно растерял доверие главного тренера Маурисио Почеттино, вдобавок перенеся несколько травм.



Ожидается, что "Тоттенхэм" попрощается с капитаном сборной Кении уже в январе. Одним из претендентов на Ваньяму является "Вест Хэм".



Готовясь к расставанию с Виктором, "шпоры" уже присмотрели ему на замену Дукуре, который своей игрой за "Уотфорд" привлек внимание ряда серьезных клубов, включая "Ливерпуль", "Арсенал" и ПСЖ.



Как сообщает Daily Mirror, "Тоттенхэм" надеется опередить конкурентов, подписав Абдулая уже в январе и не дожидаясь окончания сезона.



Трансфер 25-летнего француза может обойтись "шпорам" в 35 миллионов фунтов. Это стало бы их второй самой крупной покупкой в истории после защитника Давинсона Санчеса, который был приглашен из "Аякса" в 2017 году за 42 млн. фунтов.