Салах: "С детства мечтал выступать за "Ливерпуль"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что с детства мечтал выступать за клуб с "Энфилда".
Еще будучи 10-летним мальчишкой, Салах играл за "Ливерпуль" на PlayStation в Египте. Свою мечту Мохамед перенес через года и страны, пока в прошлом году, наконец, не оказался в мерсисайдском клубе, о чем рассказал в интервью официальному веб-сайту "красных".
"Ливерпуль" знаменит во всем мире, и у клуба много болельщиков на Среднем Востоке, поэтому я впервые услышал о "Ливерпуле", когда мне было 10 или 11 лет".
"Это правда, что я играл за них на PayStation. Иногда я выбирал другие команды, но в большинстве случаев — "Ливерпуль".
"В то время я даже представить себе не мог, что однажды окажусь здесь, но это всегда было моей мечтой, и ты всегда должен стремиться к своей мечте".
"Когда я уехал в Базель из Египта (в 2012), у меня в голове был план, который, как я надеялся, однажды позволит мне оказаться в "Ливерпуле". Шанс перейти сюда у меня был раньше, но в то время ничего не вышло".
"Когда в прошлом году снова возник интерес, я был готов сразу же дать согласие, однако ты всегда должен сперва посмотреть, какие у них планы на тебя и насколько ты подходишь им", — сообщил Салах.
01.11.2018 22:00
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тупой переоцененный эгоистичный безхребетный трусливый бегунок. лучше бы тебя продали за 100+ этим летом
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Кожаная залупа иди накуй
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желтенький снова льется на головы пенсов
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Торрес, Суарез, Каутиньо, Маскерано тоже мечтали с детства играть за Ливерпуль и играли Фифу за Ливерпуль и где они сейчас. Соглашусь с kojan как только игрок начинает говорить про детство и фифу значит он максимум 1-2 года продержится и сьебет к сожалению
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как только кто-то из ливерных начинает признаваться в любви и верности лузерпулю, жди скорый отъезд...
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Интересно какая тогда плойка была , PS1?...
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