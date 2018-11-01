Салах: "С детства мечтал выступать за "Ливерпуль"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что с детства мечтал выступать за клуб с "Энфилда".

Еще будучи 10-летним мальчишкой, Салах играл за "Ливерпуль" на PlayStation в Египте. Свою мечту Мохамед перенес через года и страны, пока в прошлом году, наконец, не оказался в мерсисайдском клубе, о чем рассказал в интервью официальному веб-сайту "красных".

"Ливерпуль" знаменит во всем мире, и у клуба много болельщиков на Среднем Востоке, поэтому я впервые услышал о "Ливерпуле", когда мне было 10 или 11 лет".

"Это правда, что я играл за них на PayStation. Иногда я выбирал другие команды, но в большинстве случаев — "Ливерпуль".

"В то время я даже представить себе не мог, что однажды окажусь здесь, но это всегда было моей мечтой, и ты всегда должен стремиться к своей мечте".

"Когда я уехал в Базель из Египта (в 2012), у меня в голове был план, который, как я надеялся, однажды позволит мне оказаться в "Ливерпуле". Шанс перейти сюда у меня был раньше, но в то время ничего не вышло".

"Когда в прошлом году снова возник интерес, я был готов сразу же дать согласие, однако ты всегда должен сперва посмотреть, какие у них планы на тебя и насколько ты подходишь им", — сообщил Салах.



Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2018 22:00

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  1. jack-willsher 01.11.2018 22:43 # jack-willsher
    тупой переоцененный эгоистичный безхребетный трусливый бегунок. лучше бы тебя продали за 100+ этим летом

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  2. liverpool1892est 01.11.2018 22:42 # liverpool1892est
    Кожаная залупа иди накуй

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  3. jack-willsher 01.11.2018 22:34 # jack-willsher
    желтенький снова льется на головы пенсов

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  4. martingor 01.11.2018 22:31 # martingor
    Торрес, Суарез, Каутиньо, Маскерано тоже мечтали с детства играть за Ливерпуль и играли Фифу за Ливерпуль и где они сейчас. Соглашусь с kojan как только игрок начинает говорить про детство и фифу значит он максимум 1-2 года продержится и сьебет к сожалению

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  5. kojan 01.11.2018 22:20 # kojan
    как только кто-то из ливерных начинает признаваться в любви и верности лузерпулю, жди скорый отъезд...

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  6. chelsealondon 01.11.2018 22:06 # chelsealondon
    Интересно какая тогда плойка была , PS1?...

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