Салах: "С детства мечтал выступать за "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что с детства мечтал выступать за клуб с "Энфилда".

Еще будучи 10-летним мальчишкой, Салах играл за "Ливерпуль" на PlayStation в Египте. Свою мечту Мохамед перенес через года и страны, пока в прошлом году, наконец, не оказался в мерсисайдском клубе, о чем рассказал в интервью официальному веб-сайту "красных".



"Ливерпуль" знаменит во всем мире, и у клуба много болельщиков на Среднем Востоке, поэтому я впервые услышал о "Ливерпуле", когда мне было 10 или 11 лет".



"Это правда, что я играл за них на PayStation. Иногда я выбирал другие команды, но в большинстве случаев — "Ливерпуль".



"В то время я даже представить себе не мог, что однажды окажусь здесь, но это всегда было моей мечтой, и ты всегда должен стремиться к своей мечте".



"Когда я уехал в Базель из Египта (в 2012), у меня в голове был план, который, как я надеялся, однажды позволит мне оказаться в "Ливерпуле". Шанс перейти сюда у меня был раньше, но в то время ничего не вышло".



"Когда в прошлом году снова возник интерес, я был готов сразу же дать согласие, однако ты всегда должен сперва посмотреть, какие у них планы на тебя и насколько ты подходишь им", — сообщил Салах.