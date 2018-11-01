"Юнайтед" готов снова наложить вето на трансферные цели Моуриньо

Эд Вудворд и Жозе Моуриньо Боссы "Манчестер Юнайтед" готовы наложить вето на трансферные цели своего главного тренера Жозе Моуриньо второе окно подряд.

В последние дни ходят упорные слухи о том, что "красные дьяволы" планируют развернуть большую активность в январе, не сумев получить устраивающее Моуриньо усиление в межсезонье.

Также сообщалось, что Жозе сможет потратить более 100 миллионов фунтов, в первую очередь собираясь потратиться на центрального защитника топ-уровня.

Однако источники с "Олд Траффорд" сообщили ESPN, что "Юнайтед" не будет терять голову и сорить деньгами на трансферном рынке. Никаких панических покупок или покупок, которые не отвечают долгосрочным интересам клуба, не будет.

Например, эти интересы помешали нескольким трансферам минувшим летом. Джерома Боатенга боссы "Юнайтед" забраковали из-за склонности к травмам, Йерри Мину — из-за огромных комиссионных, запрошенных представителями колумбийца, Харри Магуайра — из-за чрезмерной дороговизны.

Этим принципам руководство "дьяволов" будет следовать и зимой. "Юнайтед" заранее готов наложить вето на отдельные цели, что озвучит Моуриньо.

Сам Жозе это понимает и в первую очередь надеется на покупку молодых игроков, которые не потеряют быстро в стоимости. Поэтому 29-летнему Тоби Алдервейрелду из "Тоттенхэма" МЮ, вероятно, предпочтет 23-летних Милана Шкриниара, Алессио Романьоли и Николу Миленковича.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2018 21:05

Количество просмотров Просмотров: 1992

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jack-willsher 01.11.2018 22:41 # jack-willsher
    > муму
    > тратить деньги с умом

    я лучше поверю в то что сосинал скоро выиграет опл чем "мю не мешок"

    (ответить)

  2. liverpool1892est 01.11.2018 22:39 # liverpool1892est
    Тайный язык Эзопа гласит...пиздуйка ты на хуй "Особенный"...мы ждем ЗиЗу!!!

    (ответить)

  3. liverpool1892est 01.11.2018 22:31 # liverpool1892est
    Пизда цыганенку....

    (ответить)

  4. kojan 01.11.2018 22:23 # kojan
    это вето на особливого, до лета не тронут, попрут летом...

    (ответить)

  5. chebrec 01.11.2018 21:41 # chebrec
    В мю начали считать деньги

    (ответить)

  6. carrick-16 01.11.2018 21:35 # carrick-16
    Ну думаю против Тоби за условные 30 млн против не будут

    (ответить)

  7. ccchelsea 01.11.2018 21:30 # ccchelsea
    Всё правильно, он один шлак покупает за сумасшедшие деньги.

    (ответить)

  8. suddenly 01.11.2018 21:27 # suddenly
    Он уже купил молодых Байи и Линделёфа, а толку ни какого. Зачем ему ещё молодых защитников покупать? Покупка опытного защитника видется куда целесообразней.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: