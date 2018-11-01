"Юнайтед" готов снова наложить вето на трансферные цели Моуриньо

Боссы "Манчестер Юнайтед" готовы наложить вето на трансферные цели своего главного тренера Жозе Моуриньо второе окно подряд.

В последние дни ходят упорные слухи о том, что "красные дьяволы" планируют развернуть большую активность в январе, не сумев получить устраивающее Моуриньо усиление в межсезонье.



Также сообщалось, что Жозе сможет потратить более 100 миллионов фунтов, в первую очередь собираясь потратиться на центрального защитника топ-уровня.



Однако источники с "Олд Траффорд" сообщили ESPN, что "Юнайтед" не будет терять голову и сорить деньгами на трансферном рынке. Никаких панических покупок или покупок, которые не отвечают долгосрочным интересам клуба, не будет.



Например, эти интересы помешали нескольким трансферам минувшим летом. Джерома Боатенга боссы "Юнайтед" забраковали из-за склонности к травмам, Йерри Мину — из-за огромных комиссионных, запрошенных представителями колумбийца, Харри Магуайра — из-за чрезмерной дороговизны.



Этим принципам руководство "дьяволов" будет следовать и зимой. "Юнайтед" заранее готов наложить вето на отдельные цели, что озвучит Моуриньо.



Сам Жозе это понимает и в первую очередь надеется на покупку молодых игроков, которые не потеряют быстро в стоимости. Поэтому 29-летнему Тоби Алдервейрелду из "Тоттенхэма" МЮ, вероятно, предпочтет 23-летних Милана Шкриниара, Алессио Романьоли и Николу Миленковича.