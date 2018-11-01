"Лестер" и "Саутгемптон" сыграют в Кубке Лиги 27 ноября

Отложенный матч 4-го раунда Кубка Лиги между "Лестером" и "Саутемптоном" будет сыгран во вторник 27 ноября.

Напомним, изначально этот поединок должен был состояться в минувший вторник, однако из-за трагической гибели владельца "лис" Вишая Шриваддханапрабхи Футбольная Лига, под эгидой которой проходит Кубок Лиги, согласилась его отложить.



Сегодня Футбольная Лига определилась с новой датой проведения матча. "Святые" прибудут на "Кинг Пауэр" в конце месяца, чтобы определить судьбу путевки в 1/4 финала.



Добавим, что соперник "Лестера" или "Саутгемптона" по четвертьфинальной стадии турнира станет известен уже сегодня вечером в противостоянии "Манчестер Сити" и "Фулхэма".