Поль Погба: "Турин — мой дом"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал Турин своим "домом" в преддверии выезда к "Ювентусу" на следующей неделе в рамках Лиги Чемпионов.

Ранее в своей карьере Погба провел четыре сезона в "Ювентусе", после чего летом 2016 вернулся в "Юнайтед" в статусе самого дорого футболиста мира. Поэтому ответный визит "красных дьяволов" после минимального поражения на "Олд Траффорд" будет по-настоящему особенным для Поля.

"Я ожидал, что это произойдет, и это безумие. Помню, я разговаривал со своим братом прошлым летом. Я сказал ему: "А представь, мы попадем в одну группу с "Юве".

"Я с удовольствием отправлюсь на этот выезд. Турин — мой дом, там я забил свой первый гол на профессиональном уровне", — сообщил Погба RMC.




Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 453

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alienripley 01.11.2018 20:33 # alienripley
    может к Балателли в Ницу пиздовать.

    (ответить)

  2. mancunia-planet 01.11.2018 20:18 # mancunia-planet
    пещеры Чада твой дом

    (ответить)

  3. jack-willsher 01.11.2018 20:09 # jack-willsher
    твой дом у параши

    (ответить)

  4. chelsea-69 01.11.2018 20:05 # chelsea-69
    Турин - папа, Райола - мама

    (ответить)

  5. chebrec 01.11.2018 20:04 # chebrec
    Домой хочет

    (ответить)

  6. vertigo-92 01.11.2018 20:03 # vertigo-92
    соберет)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: