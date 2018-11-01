Поль Погба: "Турин — мой дом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал Турин своим "домом" в преддверии выезда к "Ювентусу" на следующей неделе в рамках Лиги Чемпионов.

Ранее в своей карьере Погба провел четыре сезона в "Ювентусе", после чего летом 2016 вернулся в "Юнайтед" в статусе самого дорого футболиста мира. Поэтому ответный визит "красных дьяволов" после минимального поражения на "Олд Траффорд" будет по-настоящему особенным для Поля.



"Я ожидал, что это произойдет, и это безумие. Помню, я разговаривал со своим братом прошлым летом. Я сказал ему: "А представь, мы попадем в одну группу с "Юве".



"Я с удовольствием отправлюсь на этот выезд. Турин — мой дом, там я забил свой первый гол на профессиональном уровне", — сообщил Погба RMC.