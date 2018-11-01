Поль Погба: "Турин — мой дом"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал Турин своим "домом" в преддверии выезда к "Ювентусу" на следующей неделе в рамках Лиги Чемпионов.
Ранее в своей карьере Погба провел четыре сезона в "Ювентусе", после чего летом 2016 вернулся в "Юнайтед" в статусе самого дорого футболиста мира. Поэтому ответный визит "красных дьяволов" после минимального поражения на "Олд Траффорд" будет по-настоящему особенным для Поля.
"Я ожидал, что это произойдет, и это безумие. Помню, я разговаривал со своим братом прошлым летом. Я сказал ему: "А представь, мы попадем в одну группу с "Юве".
"Я с удовольствием отправлюсь на этот выезд. Турин — мой дом, там я забил свой первый гол на профессиональном уровне", — сообщил Погба RMC.
01.11.2018 20:00
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Последние комментарии:
может к Балателли в Ницу пиздовать.
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пещеры Чада твой дом
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твой дом у параши
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Турин - папа, Райола - мама
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Домой хочет
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соберет)
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