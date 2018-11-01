Пюэль: "Одна из тяжелейших недель в истории "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль провел свою первую пресс-конференцию с момента гибели Вишая Шриваддханапрабхи, почтив память владельца клуба.

В прошлую субботу вертолет с Шриваддханапрабхой на борту разбился близ "Кинг Пауэр", покидая стадион после ничьей против "Вест Хэма". Последние дни "лисы" скорбили по горячо любимому президенту, но решили не отменять свой ближайший матч в Премьер-Лиге.



В преддверии субботнего выезда к "Кардиффу" Пюэль произнес эмоциональную речь, пообещав следовать принципам Шриваддханапрабхи.



"Вне всяких сомнений, это была одна из тяжелейших недель в истории этого клуба. Все мы остались ошеломлены трагической потерей пяти людей. Вишай превратил "Лестер" в семью и позволил нам мечтать. Он инвестировал в клуб, в город и инвестировал в людей. Он был истинно обожаем каждым внутри и снаружи клуба".



"Лично для меня было честью работать с ним. Глядя на послания и цветы перед стадионом, понимаешь, какое количество жизней он затронул. Он оставляет после себя наследие и видение, которое я как тренер должен сохранить".



"Я еще никогда не чувствовал большую гордость от того, что являюсь главным тренером этого клуба — ощущение единства показывает, насколько это особенный клуб. В последние дни футбол не был у нас главной мыслью в голове, но теперь мы должны сыграть в его честь", — цитирует Пюэля Daily Mirror.



Также Клод сообщил, что результат предстоящего матча не имеет большого значения.



"Результат не имеет значения, но важно показать желание, энергию и постараться изо всех сил, чтобы почтить память нашего президента".



"Результат вторичен. Больше меня волнует наше состояние, наша концентрация. Мы будем готовы, и я надеюсь, мы найдем правильный баланс между тем, что должны делать, и эмоциями. Если мы будем полагаться только на эмоции, будет сложно", — приводит слова Пюэля Sky Sports.