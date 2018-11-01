Аарон Рэмси не интересен "Ливерпулю"

Аарон Рэмси "Ливерпуль" не заинтересован в полузащитнике "Арсенала" Аароне Рэмси, даже как в свободном агенте.

Накануне стало известно, что Рэмси провел встречу с руководством "Арсенала" и узнал, что решение не предлагать ему новый контракт — окончательное. Аарону нет места в долгосрочных планах клуба.

Таким образом, Рэмси сможет покинуть "Эмирейтс" по окончании своего действующего соглашения следующим летом или уже в январе, если на него найдется покупатель.

Одним из возможных претендентов на 27-летнего игрока сборной Уэльса таблоиды называли "Ливерпуль", который в прошлом году приобрел у "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, однако Sky Sports стало известно, что эти слухи не соответствуют действительности.

Минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп укрепил центр поля своей команды с помощью Фабиньо и Наби Кейта, а потому приглашать еще одного полузащитника — не в его планах.



Метки Арсенал, Ливерпуль, Рэмси, слухи

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 781

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pauk 01.11.2018 18:54 # pauk
    Игрок для Суонси

    (ответить)

  2. kolyandr 01.11.2018 18:42 # kolyandr
    псж или мю

    (ответить)

  3. xiaomi 01.11.2018 18:38 # xiaomi
    Бей-беги футбол как раз для Ремси. Бери Ливерпуль, будет клепать голы как Месси

    (ответить)

  4. suddenly 01.11.2018 18:24 # suddenly
    Почему он раком стоит?

    (ответить)

  5. lfcynwa 01.11.2018 18:18 # lfcynwa
    херово
    вместо лалланы самое то

    (ответить)

  6. ccchelsea 01.11.2018 18:12 # ccchelsea
    В МЮ пойдёт, ну или на крайняк в Эвертон.

    (ответить)

  7. el-ray 01.11.2018 18:08 # el-ray
    странно, ведь он кононир. А портовая помойка самая первая объявила о своей гомосексуальной наклонности.
    Все очень странно. Вписался бы Рэмси как влитой.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: