Аарон Рэмси не интересен "Ливерпулю"
"Ливерпуль" не заинтересован в полузащитнике "Арсенала" Аароне Рэмси, даже как в свободном агенте.
Накануне стало известно, что Рэмси провел встречу с руководством "Арсенала" и узнал, что решение не предлагать ему новый контракт — окончательное. Аарону нет места в долгосрочных планах клуба.
Таким образом, Рэмси сможет покинуть "Эмирейтс" по окончании своего действующего соглашения следующим летом или уже в январе, если на него найдется покупатель.
Одним из возможных претендентов на 27-летнего игрока сборной Уэльса таблоиды называли "Ливерпуль", который в прошлом году приобрел у "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, однако Sky Sports стало известно, что эти слухи не соответствуют действительности.
Минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп укрепил центр поля своей команды с помощью Фабиньо и Наби Кейта, а потому приглашать еще одного полузащитника — не в его планах.
01.11.2018 18:00
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Последние комментарии:
Игрок для Суонси
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псж или мю
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Бей-беги футбол как раз для Ремси. Бери Ливерпуль, будет клепать голы как Месси
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Почему он раком стоит?
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херово
вместо лалланы самое то
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В МЮ пойдёт, ну или на крайняк в Эвертон.
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странно, ведь он кононир. А портовая помойка самая первая объявила о своей гомосексуальной наклонности.
Все очень странно. Вписался бы Рэмси как влитой.
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