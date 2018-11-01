Аарон Рэмси не интересен "Ливерпулю"

"Ливерпуль" не заинтересован в полузащитнике "Арсенала" Аароне Рэмси, даже как в свободном агенте.

Накануне стало известно, что Рэмси провел встречу с руководством "Арсенала" и узнал, что решение не предлагать ему новый контракт — окончательное. Аарону нет места в долгосрочных планах клуба.



Таким образом, Рэмси сможет покинуть "Эмирейтс" по окончании своего действующего соглашения следующим летом или уже в январе, если на него найдется покупатель.



Одним из возможных претендентов на 27-летнего игрока сборной Уэльса таблоиды называли "Ливерпуль", который в прошлом году приобрел у "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена, однако Sky Sports стало известно, что эти слухи не соответствуют действительности.



Минувшим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп укрепил центр поля своей команды с помощью Фабиньо и Наби Кейта, а потому приглашать еще одного полузащитника — не в его планах.