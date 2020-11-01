Стерлинг договорился с "Сити" о новом контракте

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" достиг устной договоренности с вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте на пять лет.

На протяжении последних месяцев будущее Стерлинга было предметом интенсивных спекуляций. Рахим не соглашался на условия своего клуба, а пресса настойчиво отправляла его в "Реал".

Однако Sky Sports стало известно, что существовавшие разногласия были преодолены. На днях спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн все-таки достиг компромисса с представителями игрока сборной Англии.

Отметим, что действующий контракт Стерлинга истекает в конце следующего сезона. Формальное заключение новой сделки должно произойти в ближайшие недели.

Издание Daily Mail добавляет, что новый контракт сделает 23-летнего Стерлинга самым высокооплачиваемым английским футболистом. Зарплата Рахима должна вырасти с нынешних 180 до 300 тысяч фунтов в неделю.

Добавим, что Стерлинг потребовал солидную прибавку к зарплате после самого успешного сезона в своей карьере. В прошлой кампании Рахим помог "горожанам" выиграть Премьер-Лигу и Кубок Лиги, забив 23 гола с учетом всех соревнований.



Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2018 17:05

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Последние комментарии:




  1. brightonboy 01.11.2018 17:27 # brightonboy
    теперь ожидаемо сднит

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  2. girasimus 01.11.2018 17:26 # girasimus
    Развел все же руководство по прибавке)) Но по мне он ещё не достиг того же уровня как у Агуэро, Сильвы, ДБ, Сане.

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  3. naby-keita 01.11.2018 17:24 # naby-keita
    если в своих сборных Месси и Роналду лучшие, то у сб.Англии лучший - Стерлинг. Какого же топового футболиста воспитал Брендан.

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  4. jesus33 01.11.2018 17:20 # jesus33
    Ожидаемо.
    СИТИ никогда в своей истории не продавал своих лидеров, тех кто нам нужен. Только отработанный материал.

    Стерлинг ТОПАРЬ, спасибо портовой отбросятине, что продали нам его за копейки.

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  5. liverpo0ol 01.11.2018 17:20 # liverpo0ol
    Великий клуб Мальмё играл в финале лч а мисити и его болелам приходиться только мечтат о финале

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  6. sausage 01.11.2018 17:17 # sausage
    Топовый нигер и с железными яйцами. Как ему прочили забвение в Сити во время ухода из Ливерпуля... Куча хейта сыпалась и потом, за не попадание в состав, за нереализацию моментов, за какие-то татухи и тд., а чел только прогрессирует и стал одной из определяющих фигур и в сборной, и в клубе (чемпионе). И при этом диктует свои условия по зарплате. А ему пока ещё 23.

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  7. liverpo0ol 01.11.2018 17:17 # liverpo0ol
    Почему мисити еще не в финале лч

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  8. liverpo0ol 01.11.2018 17:15 # liverpo0ol
    Клуб без истории зато с деньгам.

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  9. griezmann 01.11.2018 17:14 # griezmann
    Отличная новость

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  10. mikkiynwa 01.11.2018 17:13 # mikkiynwa
    Ору
    300 тысяч ахаахаахахахахаххахахахахаххахаа

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  11. mr-dodds 01.11.2018 17:10 # mr-dodds
    Всем пох, только цыгану и его коню не срать

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