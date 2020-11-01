Стерлинг договорился с "Сити" о новом контракте

"Манчестер Сити" достиг устной договоренности с вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте на пять лет.

На протяжении последних месяцев будущее Стерлинга было предметом интенсивных спекуляций. Рахим не соглашался на условия своего клуба, а пресса настойчиво отправляла его в "Реал".



Однако Sky Sports стало известно, что существовавшие разногласия были преодолены. На днях спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн все-таки достиг компромисса с представителями игрока сборной Англии.



Отметим, что действующий контракт Стерлинга истекает в конце следующего сезона. Формальное заключение новой сделки должно произойти в ближайшие недели.



Издание Daily Mail добавляет, что новый контракт сделает 23-летнего Стерлинга самым высокооплачиваемым английским футболистом. Зарплата Рахима должна вырасти с нынешних 180 до 300 тысяч фунтов в неделю.



Добавим, что Стерлинг потребовал солидную прибавку к зарплате после самого успешного сезона в своей карьере. В прошлой кампании Рахим помог "горожанам" выиграть Премьер-Лигу и Кубок Лиги, забив 23 гола с учетом всех соревнований.