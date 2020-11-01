Стерлинг договорился с "Сити" о новом контракте
"Манчестер Сити" достиг устной договоренности с вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте на пять лет.
На протяжении последних месяцев будущее Стерлинга было предметом интенсивных спекуляций. Рахим не соглашался на условия своего клуба, а пресса настойчиво отправляла его в "Реал".
Однако Sky Sports стало известно, что существовавшие разногласия были преодолены. На днях спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн все-таки достиг компромисса с представителями игрока сборной Англии.
Отметим, что действующий контракт Стерлинга истекает в конце следующего сезона. Формальное заключение новой сделки должно произойти в ближайшие недели.
Издание Daily Mail добавляет, что новый контракт сделает 23-летнего Стерлинга самым высокооплачиваемым английским футболистом. Зарплата Рахима должна вырасти с нынешних 180 до 300 тысяч фунтов в неделю.
Добавим, что Стерлинг потребовал солидную прибавку к зарплате после самого успешного сезона в своей карьере. В прошлой кампании Рахим помог "горожанам" выиграть Премьер-Лигу и Кубок Лиги, забив 23 гола с учетом всех соревнований.
01.11.2018 17:05
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Последние комментарии:
теперь ожидаемо сднит
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Развел все же руководство по прибавке)) Но по мне он ещё не достиг того же уровня как у Агуэро, Сильвы, ДБ, Сане.
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если в своих сборных Месси и Роналду лучшие, то у сб.Англии лучший - Стерлинг. Какого же топового футболиста воспитал Брендан.
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Ожидаемо.
СИТИ никогда в своей истории не продавал своих лидеров, тех кто нам нужен. Только отработанный материал.
Стерлинг ТОПАРЬ, спасибо портовой отбросятине, что продали нам его за копейки.
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Великий клуб Мальмё играл в финале лч а мисити и его болелам приходиться только мечтат о финале
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Топовый нигер и с железными яйцами. Как ему прочили забвение в Сити во время ухода из Ливерпуля... Куча хейта сыпалась и потом, за не попадание в состав, за нереализацию моментов, за какие-то татухи и тд., а чел только прогрессирует и стал одной из определяющих фигур и в сборной, и в клубе (чемпионе). И при этом диктует свои условия по зарплате. А ему пока ещё 23.
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Почему мисити еще не в финале лч
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Клуб без истории зато с деньгам.
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Отличная новость
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Ору
300 тысяч ахаахаахахахахаххахахахахаххахаа
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Всем пох, только цыгану и его коню не срать
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