Эмери отказался критиковать Гендузи за красную карточку

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отказался критиковать полузащитника Маттео Гендузи за удаление в матче Кубка Лиги против "Блэкпула".

Накануне вечером "канониры" одержали победу со счетом 2:1 и вышли в 1/4 финала Кубка Лиги, несмотря на то, что почти весь второй тайм матча против "Блэкпула" играли вдесятером после удаления Гендузи.



Свой второй "горчичник" 19-летний француз получил за то, что схватил соперника за футболку, однако Эмери отказывается критиковать подопечного, который теперь пропустит субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" из-за дисквалификации.



"Он играет хорошо, и он играет с одной очень важной вещью: хорошим духом и желанием бороться".



"Я не знаю, в опыте ли дело. Я лишь думаю, что он играет с тем духом, как мы хотим. И сегодня, и в каждом матче. В перерыве мы разговаривали в раздевалке о том, что очень важно не терять контроль, но я не думаю, что он потерял контроль в той ситуации".



"Он сыграл так, как требовала того ситуация. А красная карточка просто стала следствием обстоятельств".



"У нас есть много игроков, которые готовы сыграть и помочь нам против "Ливерпуля". Я буду готовить других игроков, надеясь, что в субботу мы покажем хорошую игру", — цитирует Эмери The Independent.