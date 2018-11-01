Эмери отказался критиковать Гендузи за красную карточку
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отказался критиковать полузащитника Маттео Гендузи за удаление в матче Кубка Лиги против "Блэкпула".
Накануне вечером "канониры" одержали победу со счетом 2:1 и вышли в 1/4 финала Кубка Лиги, несмотря на то, что почти весь второй тайм матча против "Блэкпула" играли вдесятером после удаления Гендузи.
Свой второй "горчичник" 19-летний француз получил за то, что схватил соперника за футболку, однако Эмери отказывается критиковать подопечного, который теперь пропустит субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" из-за дисквалификации.
"Он играет хорошо, и он играет с одной очень важной вещью: хорошим духом и желанием бороться".
"Я не знаю, в опыте ли дело. Я лишь думаю, что он играет с тем духом, как мы хотим. И сегодня, и в каждом матче. В перерыве мы разговаривали в раздевалке о том, что очень важно не терять контроль, но я не думаю, что он потерял контроль в той ситуации".
"Он сыграл так, как требовала того ситуация. А красная карточка просто стала следствием обстоятельств".
"У нас есть много игроков, которые готовы сыграть и помочь нам против "Ливерпуля". Я буду готовить других игроков, надеясь, что в субботу мы покажем хорошую игру", — цитирует Эмери The Independent.
01.11.2018 17:00
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это че за внебрачный сын Феллайни, или Давида Луиза. пздц кадр
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