Ловрен считает себя одним из лучших защитников мира

Деян Ловрен из "Ливерпуля" заявил, что относит себя к пяти лучшим защитникам мира, а Серхио Рамосу из "Реала" в топ-5 места нет.

Ловрен защищает цвета мерсисайдского клуба после своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году. В 2015 издание The Telegraph включило Деяна в топ-20 худших трансферов. Однако с тех пор хорват изменил мнение о себе в лучшую сторону.



В интервью Copa90 Ловрен заявил, что ставит себя в один ряд с одноклубником Виргилом Ван Дейком, Рафаэлем Вараном из "Реала" и Тиагу Силвой из ПСЖ. По мнению Деяна, Рамосу в число лучших не входит.



"Если вы посмотрите на Рамоса, он совершает гораздо больше ошибок, чем я, но он выступает за "Реал". Когда рядом есть Роналду, то даже с твоей ошибкой вы будете побеждать 5:1 или 5:1, и никто не заметит, что ты ошибся".



"Мне слегка не везет, ведь я ошибаюсь при счете 1:0. Когда я совершаю ошибку, то ни с кем не разговариваю, даже со своей женой... Вы не знаете, каково это".



"Виргил точно входит в число лучших. Себя я не называю лучшим, но я один из лучших. Возможно, я в числе пяти лучших. Назовите мне другого такого игрока, который бы сыграл в финале Лиги Чемпионов, а месяц спустя — в финале Чемпионата Мира. Я второй после Тьерри Анри. Я искал информацию об этом".



"Мне нравится Варан, он заслуживает похвалы, но не получает ее в полной мере. Рамос получает, но я с этим не согласен. Варан выиграл Лигу Чемпионов и Чемпионат Мира, и я думаю, награду лучшему защитнику следовало отдать ему, но они выбрали Рамоса".



"Затем я бы назвал Тиаго Силву. Он действительно хорош, опытен. Он не так высок, но весьма хорошо прыгает", — сообщил Ловрен.