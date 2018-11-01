Ловрен считает себя одним из лучших защитников мира
Деян Ловрен из "Ливерпуля" заявил, что относит себя к пяти лучшим защитникам мира, а Серхио Рамосу из "Реала" в топ-5 места нет.
Ловрен защищает цвета мерсисайдского клуба после своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году. В 2015 издание The Telegraph включило Деяна в топ-20 худших трансферов. Однако с тех пор хорват изменил мнение о себе в лучшую сторону.
В интервью Copa90 Ловрен заявил, что ставит себя в один ряд с одноклубником Виргилом Ван Дейком, Рафаэлем Вараном из "Реала" и Тиагу Силвой из ПСЖ. По мнению Деяна, Рамосу в число лучших не входит.
"Если вы посмотрите на Рамоса, он совершает гораздо больше ошибок, чем я, но он выступает за "Реал". Когда рядом есть Роналду, то даже с твоей ошибкой вы будете побеждать 5:1 или 5:1, и никто не заметит, что ты ошибся".
"Мне слегка не везет, ведь я ошибаюсь при счете 1:0. Когда я совершаю ошибку, то ни с кем не разговариваю, даже со своей женой... Вы не знаете, каково это".
"Виргил точно входит в число лучших. Себя я не называю лучшим, но я один из лучших. Возможно, я в числе пяти лучших. Назовите мне другого такого игрока, который бы сыграл в финале Лиги Чемпионов, а месяц спустя — в финале Чемпионата Мира. Я второй после Тьерри Анри. Я искал информацию об этом".
"Мне нравится Варан, он заслуживает похвалы, но не получает ее в полной мере. Рамос получает, но я с этим не согласен. Варан выиграл Лигу Чемпионов и Чемпионат Мира, и я думаю, награду лучшему защитнику следовало отдать ему, но они выбрали Рамоса".
"Затем я бы назвал Тиаго Силву. Он действительно хорош, опытен. Он не так высок, но весьма хорошо прыгает", — сообщил Ловрен.
01.11.2018 15:00
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Последние комментарии:
ахахааа...
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Назовите мне другого такого игрока, который бы сыграл в финале Лиги Чемпионов, а месяц спустя — в финале Чемпионата Мира. Я второй после Тьерри Анри. Я искал информацию об этом
Дибил блеать - тот же Варан выиграл и в финале был) ипанько ска
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Как говорится сам себя не похвалишь никто не похвалит
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Ловрен - квинтэссенция всего Ливерпуля. Вроде и в финале лч играл и через месяц в финале чм, а посредственностью быть не перестал.
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В 50, может быть.
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А Игнашевич? Думай потом говори.
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баклан. деццкие насквозь рассуждения..привозила знатный и сидит на лавке не зря. Юрген правильно Гомеза наигрывает
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Возможно, я в числе пяти лучших. Назовите мне другого такого игрока, который бы сыграл в финале Лиги Чемпионов, а месяц спустя — в финале Чемпионата Мира. Я второй после Тьерри Анри. Я искал информацию об этом".
eбать нарцисс кстати
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Долбанулся
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да заeбал повторяться, походу стоит трешку от арсенала ожидать бл*(
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так даже портовые не считают. пиздец. походу он на фапле сидит и решил поджечь всех местных, чтобы потом с комментов поугарать
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Когда мы с ним только познакомились и пошли курить "кальян" ;-)
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