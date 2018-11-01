Ловрен считает себя одним из лучших защитников мира

Деян Ловрен Деян Ловрен из "Ливерпуля" заявил, что относит себя к пяти лучшим защитникам мира, а Серхио Рамосу из "Реала" в топ-5 места нет.

Ловрен защищает цвета мерсисайдского клуба после своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году. В 2015 издание The Telegraph включило Деяна в топ-20 худших трансферов. Однако с тех пор хорват изменил мнение о себе в лучшую сторону.

В интервью Copa90 Ловрен заявил, что ставит себя в один ряд с одноклубником Виргилом Ван Дейком, Рафаэлем Вараном из "Реала" и Тиагу Силвой из ПСЖ. По мнению Деяна, Рамосу в число лучших не входит.

"Если вы посмотрите на Рамоса, он совершает гораздо больше ошибок, чем я, но он выступает за "Реал". Когда рядом есть Роналду, то даже с твоей ошибкой вы будете побеждать 5:1 или 5:1, и никто не заметит, что ты ошибся".

"Мне слегка не везет, ведь я ошибаюсь при счете 1:0. Когда я совершаю ошибку, то ни с кем не разговариваю, даже со своей женой... Вы не знаете, каково это".

"Виргил точно входит в число лучших. Себя я не называю лучшим, но я один из лучших. Возможно, я в числе пяти лучших. Назовите мне другого такого игрока, который бы сыграл в финале Лиги Чемпионов, а месяц спустя — в финале Чемпионата Мира. Я второй после Тьерри Анри. Я искал информацию об этом".

"Мне нравится Варан, он заслуживает похвалы, но не получает ее в полной мере. Рамос получает, но я с этим не согласен. Варан выиграл Лигу Чемпионов и Чемпионат Мира, и я думаю, награду лучшему защитнику следовало отдать ему, но они выбрали Рамоса".

"Затем я бы назвал Тиаго Силву. Он действительно хорош, опытен. Он не так высок, но весьма хорошо прыгает", — сообщил Ловрен.



Метки Ливерпуль, Ловрен, Рамос, Реал

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 01.11.2018 15:38 # mancunia-planet
    ахахааа...

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  2. emil7 01.11.2018 15:37 # emil7
    Назовите мне другого такого игрока, который бы сыграл в финале Лиги Чемпионов, а месяц спустя — в финале Чемпионата Мира. Я второй после Тьерри Анри. Я искал информацию об этом

    Дибил блеать - тот же Варан выиграл и в финале был) ипанько ска

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  3. chebrec 01.11.2018 15:35 # chebrec
    Как говорится сам себя не похвалишь никто не похвалит

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  4. hachidlo 01.11.2018 15:34 # hachidlo
    Ловрен - квинтэссенция всего Ливерпуля. Вроде и в финале лч играл и через месяц в финале чм, а посредственностью быть не перестал.

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  5. vyrentz 01.11.2018 15:30 # vyrentz
    В 50, может быть.

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  6. golokante 01.11.2018 15:25 # golokante
    А Игнашевич? Думай потом говори.

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  7. frisby 01.11.2018 15:23 # frisby
    баклан. деццкие насквозь рассуждения..привозила знатный и сидит на лавке не зря. Юрген правильно Гомеза наигрывает

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  8. rap-woiska 01.11.2018 15:17 # rap-woiska
    Возможно, я в числе пяти лучших. Назовите мне другого такого игрока, который бы сыграл в финале Лиги Чемпионов, а месяц спустя — в финале Чемпионата Мира. Я второй после Тьерри Анри. Я искал информацию об этом".

    eбать нарцисс кстати

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  9. martingor 01.11.2018 15:15 # martingor
    Долбанулся

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  10. rap-woiska 01.11.2018 15:13 # rap-woiska
    да заeбал повторяться, походу стоит трешку от арсенала ожидать бл*(

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  11. brightonboy 01.11.2018 15:08 # brightonboy
    так даже портовые не считают. пиздец. походу он на фапле сидит и решил поджечь всех местных, чтобы потом с комментов поугарать

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  12. naby-keita 01.11.2018 15:08 # naby-keita
    Когда мы с ним только познакомились и пошли курить "кальян" ;-)

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