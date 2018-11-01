Алли заключил новый контракт с "Тоттенхэмом" из-за Почеттино

Плеймейкер "Тоттенхэма" Деле Алли рассказал, что главный тренер Маурисио Почеттино сыграл важную роль в его решении связать свое будущее со "шпорами".

На текущей неделе Деле заключил новый контракт до 2024 года, благодаря чему увеличил свою зарплату до 150 тысяч фунтов в неделю. Алли было легко пойти на этот шаг, особенно ощущая поддержку со стороны Почеттино.



"Были ли у меня какие-нибудь сомнения? Если честно, нет. Я обожаю быть здесь, я обожаю быть частью того, что этот клуб делает и куда направляется".



"Это славный жест со стороны президента, потому что у меня оставалось еще несколько лет по старому контракту, однако ничего не изменится, и я продолжу упорно трудиться и сражаться за эту команду".



"Я многим обязан Почу за то, чего достиг к этой минуте своей карьеры. Он и его штаб стремятся делать нас лучше, и мы движемся в правильном направлении. Не думаю, что для игрока моего возраста есть место лучше, чтобы развиваться. Это я и собираюсь делать — продолжать прогрессировать как игрок и человек".



"Тренер сыграл важную роль в моем решении. Вдобавок у этого клуба удивительные болельщики и такие же игроки. Здесь особенный коллектив парней, и все хорошо ладят друг с другом".



"Мы постоянно работаем с Почем, и его философия — та причина, почему нам нравится здесь играть. Когда я подписывал новый контракт, естественно, что Поч сыграл в этом важную роль", — сообщил Алли Sky Sports.