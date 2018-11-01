"Ньюкасл" заключил новый контракт со своим капитаном

Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс заключил новый контракт со своим клубом и теперь сможет задержаться на "Сент Джеймс Парк" до 2024 года.

Ласселлс выступает за "сорок" с 2014 года, когда он был куплен у "Ноттингем Форест". Вместе с "Ньюкаслом" Джамаал вылетел из Премьер-Лиги, а затем сюда вернулся и с августа 2016 является капитаном команды.



Свой предыдущий контракт, рассчитанный до июня 2023, Ласселлс заключил только в октябре 2017, однако спустя год руководство клуба решило наградить 24-летнего защитника новой сделкой.



"Я предельно счастлив. Это отличная новость, что я связал свое будущее с "Ньюкаслом" на столь длительное время. Здесь у меня есть практически все, чего я хотел: мы выступаем в Премьер-Лиге перед удивительными фанатами".



"Думаю, сейчас мы, игроки, должны дать фанатам то, чего они заслуживают. Мы должны улучшить результаты, сделав этот процесс еще более особенным".



"Я очень хорошо себя чувствую здесь с момента своего перехода, и теперь мне нужно сосредоточиться и помочь команде подняться выше по таблице", — сообщил Ласселлс.



Добавим, к настоящему моменту Ласселлс провел 112 матчей за "Ньюкасл" и забил восемь голов.