Дзола: "Кэхилл и Кристенсен могли сыграть лучше"
Джанфранко Дзола, ассистент главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, заявил, что защитники Гари Кэхилл и Андреас Кристенсен могли сыграть лучше против "Дерби" в Кубке Лиги.
Накануне вечером "синие" отпраздновали победу 3:2 на "Стэмфорд Бридж" и вышли в четвертьфинал Кубка Лиги. В этом матче Кэхилл и Кристенсен, наконец, получили свой шанс появиться в стартовом составе, но показали довольно слабую игру в обороне.
Например, Гари, чей контракт истекает в конце сезона, стал прямым виновником первого гола "баранов", сперва потеряв мяч на своей половине поле, а затем не удержавшись на ногах, чтобы исправить собственную оплошность. В общении с прессой выгораживать своих подопечных Дзола не стал.
"Такой игрок как Кэхилл привык играть, но он достаточно давно не имел практики. Возможно, проблема в этом".
"Я не имею ввиду, что наши защитники плохо оборонялись. Каждый должен принимать участие в оборонительной фазе игры. Но некоторые вещи не работали".
"Думаю, Гари и Кристенсен могли бы сыграть лучше в первом тайме. Обычно они лучше распоряжаются мячом, чем сегодня вечером. Это не жалоба, но мы преодолеем это", — цитирует Дзолу Evening Standard.
01.11.2018 12:00
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Последние комментарии:
напоминает парочку линделеф-байи
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Вчера защита конечно клоунаду исполняла. Кстати Эмерсон, по-моему, еще сильнее залошился, чем центр-бэки.
Но стоит все-таки проявить уважение к Гэри. Он старожила клуба и очень немалый вклад сделал в успехи последних 8ми лет в Челси.
Лишь редкие игроки способны сохранять свой высокий уровень с возрастом. Спад в его игре неизбежен и делать из этого трагедию не нужно. Нужно принять этот факт и вести себя достойно.
А Кристенсену нужно больше усердия прилагать, если он не хочет так и остаться игроком для КЛ. Да, на лавке тяжело поддерживать тонус игровой, но в Челси иначе быть не может: тут конкуренция всегда очень высока. Молодой - поэтому должен пахать до 3го пота.
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странно что Хадсон-Одои вчера не появился, а вышел на замену Педро, Мосеса даже в заявке не было, не сыграл Дринквоутер а Канте, почему то Виллиан отбегал 90 минут, Баркли на лавку попал когда спокойно не особо много играющий Жиру мог бы поиграть вместо 90 минут Мораты, не понял немного использование глубины состава
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Если подобная игра всё еще "молодому и не опытному" Кристенсену простительна, то Гари просто ужасен по всем статьям. Да, посреди сезона не желателен уход капитана, но и с такой игрой только на подмене сидеть и страховать Рудигера. Кристенсен немного пересидел просто, размяться надо ему пару матчей к ряду не помешает. Я бы дал ему шанс с Кристал Пэлас и Бате, почему бы и нет, 3 матча к ряду приведут его в чувства ритма.
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Могли но нет
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клоунаду исполнили
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ипать Гарри вчера исполнял,особенно при первом голе......своей днищенской игрой он поставил точку в карьере за Челси.......wellcome to Aston Villa !!! Терри тебя уже ждёт
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Обе сднили на лавке.
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