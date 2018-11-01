Дзола: "Кэхилл и Кристенсен могли сыграть лучше"

Джанфранко Дзола, ассистент главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, заявил, что защитники Гари Кэхилл и Андреас Кристенсен могли сыграть лучше против "Дерби" в Кубке Лиги.

Накануне вечером "синие" отпраздновали победу 3:2 на "Стэмфорд Бридж" и вышли в четвертьфинал Кубка Лиги. В этом матче Кэхилл и Кристенсен, наконец, получили свой шанс появиться в стартовом составе, но показали довольно слабую игру в обороне.



Например, Гари, чей контракт истекает в конце сезона, стал прямым виновником первого гола "баранов", сперва потеряв мяч на своей половине поле, а затем не удержавшись на ногах, чтобы исправить собственную оплошность. В общении с прессой выгораживать своих подопечных Дзола не стал.



"Такой игрок как Кэхилл привык играть, но он достаточно давно не имел практики. Возможно, проблема в этом".



"Я не имею ввиду, что наши защитники плохо оборонялись. Каждый должен принимать участие в оборонительной фазе игры. Но некоторые вещи не работали".



"Думаю, Гари и Кристенсен могли бы сыграть лучше в первом тайме. Обычно они лучше распоряжаются мячом, чем сегодня вечером. Это не жалоба, но мы преодолеем это", — цитирует Дзолу Evening Standard.