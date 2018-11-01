Венгер: "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не вычеркивает команду Унаи Эмери из числа претендентов на победу в этом сезоне Премьер-Лиги.

За 22 года работы в "Арсенале" сам Венгер выиграл 10 больших трофеев, включая три титула Премьер-Лиги. Преемнику Арсена на тренерском мостике пока остается о таком мечтать, однако старт Эмери определенно обнадеживает.



В минувшее воскресенье против "Кристал Пэлас" (2:2) прервалась победная серия "канониров" из 11 матчей с учетом всех соревнований, но все еще продолжается беспроигрышная, и Венгер считает, что "канониры" достаточно хороши, чтобы включиться в чемпионскую гонку.



"Способен ли этот "Арсенал" выиграть Премьер-Лигу? Да, почему нет?"



"Если вы посмотрите на наш прошлый сезон, то дома мы показывали чемпионские результаты, потому что мы выиграли 15 матчей, два завершили вничью и два проиграли. Что было недостаточно хорошим, так это выездная форма".



"У команды по-прежнему порядок с мастерством. В прошлом сезоне мы добрались до финала Кубка Лиги и полуфинала Лиги Европы, но выиграть там не смогли. Вдобавок они укрепили команду, поэтому у них есть шансы. Однако в данный момент есть и другие команды, которые тоже выглядят очень сильно", — цитирует Венгера talkSPORT.