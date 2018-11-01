Венгер: "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу"

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не вычеркивает команду Унаи Эмери из числа претендентов на победу в этом сезоне Премьер-Лиги.

За 22 года работы в "Арсенале" сам Венгер выиграл 10 больших трофеев, включая три титула Премьер-Лиги. Преемнику Арсена на тренерском мостике пока остается о таком мечтать, однако старт Эмери определенно обнадеживает.

В минувшее воскресенье против "Кристал Пэлас" (2:2) прервалась победная серия "канониров" из 11 матчей с учетом всех соревнований, но все еще продолжается беспроигрышная, и Венгер считает, что "канониры" достаточно хороши, чтобы включиться в чемпионскую гонку.

"Способен ли этот "Арсенал" выиграть Премьер-Лигу? Да, почему нет?"

"Если вы посмотрите на наш прошлый сезон, то дома мы показывали чемпионские результаты, потому что мы выиграли 15 матчей, два завершили вничью и два проиграли. Что было недостаточно хорошим, так это выездная форма".

"У команды по-прежнему порядок с мастерством. В прошлом сезоне мы добрались до финала Кубка Лиги и полуфинала Лиги Европы, но выиграть там не смогли. Вдобавок они укрепили команду, поэтому у них есть шансы. Однако в данный момент есть и другие команды, которые тоже выглядят очень сильно", — цитирует Венгера talkSPORT.



Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2018 11:00

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  1. redtiger 01.11.2018 11:48 # redtiger
    Да че уж там, покер могут сделать

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  2. pauk 01.11.2018 11:30 # pauk
    Примазался к хайповой теме

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  3. hollywood-hoe 01.11.2018 11:18 # hollywood-hoe
    За 22 года, 3 апл и несколько внутренних.. ебаный стыд

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  4. lancerlancer1 01.11.2018 11:16 # lancerlancer1
    теперь точно не выйграет

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  5. navosha 01.11.2018 11:15 # navosha
    Жалко пуховика. Следовало бы уйти 2 года назад

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