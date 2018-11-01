Хуан Мата восхищается стилем Эмери

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата признался, что восхищается стилем работы главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.

В свое время Мате, который по окончании этого сезона может стать свободным агентом, довелось поработать с Эмери в "Валенсии". Хуан сохранил исключительно положительные воспоминания о соотечественнике, о чем рассказал в своей новой автобиографической книге.



"Что действительно особенное в Унаи, так это то, как он общается с игроками. Во время своих бесед он пишет три, четыре или пять вещей на доске. Это пункты, которые он затем собирается раскрыть".



"Иногда это бывали пять фраз или метафор, которые он затем собирался объяснить. Я никогда не встречался с подобным у других тренеров. Обычно все эти фразы были про позитивный настрой, товарищеский дух и ценности, которые он хочет создать в своей команде".



"Он общается с тобой, раскрывая смысл пунктов, написанных на доске. Он может говорить, говорить и говорить, потому что он не замечает времени, однако его разговоры всегда интенсивные, и затем он будет задавать вопросы. Это своего рода семинары", — пишет Мата.