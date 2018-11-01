Эриксен — следующий, с кем "Тоттенхэм" надеется заключить новый контракт

В "Тоттенхэме" надеются, что полузащитник Кристиан Эриксен станет следующим игроком, который подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.

Накануне "шпоры" объявили о заключении новой сделки до 2024 года с полузащитником Деле Алли, который теперь стал вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после нападающего Харри Кейна с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.



По информации Evening Standard, теперь лондонский клуб сосредоточится на переговорах с Эриксеном. Клуб общается с представителями игрока сборной Дании еще с прошлого сезона, но пока не совершил прорыва.



В данный момент 26-летний Эриксен получает только 70 тыс. фунтов в неделю, и, естественно, тоже надеется на значительное повышение оклада — минимум двукратное — учитывая свою ключевую роль в команде Маурисио Почеттино.



Вместе с тем в Северном Лондоне оптимистично оценивают свои шансы склонить Эриксена к новому контракту, несмотря на регулярные слухи об интересе к экс-игроку "Аякса" со стороны "Реала" и "Барселоны".