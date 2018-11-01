Клаттенбург лишился работы в Саудовской Аравии, но в Премьер-Лигу не вернется

Марк Клаттенбург лишился своей высокооплачиваемой работы в Саудовской Аравии, но едва ли вернется к судейству в Премьер-Лиге.

Настоящим пиком судейской карьеры Клаттенбурга стал сезон 2015/16, когда ему довелось обслуживать финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016. А в 2017 году стало известно, что Марк покидает роль рефери Премьер-Лиги ради работы на Ближнем Востоке.



Последние 18 месяцев Клаттенбург трудился главой судейского корпуса Саудовской Аравии, а также некоторое время самостоятельно обслуживал один матч в неделю. В период работы Марка случился громкий скандал, в результате которого один местный рефери был пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах, и с тех пор на всех играх высшего дивизиона в стране задействованы иностранные арбитры.



Однако накануне Федерация футбола Саудовской Аравии официально объявила о новом назначении вместо Клаттенбурга. Марку лишь остается дождаться формального истечения в феврале своего контракта с зарплатой в 500 тысяч фунтов в год.



Таким образом, теперь 43-летнему англичанину придется искать новую работу, однако The Telegraph называет возвращение Клаттенбурга в Премьер-Лигу "крайне маловероятным".