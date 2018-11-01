"Боруссия" и "Реал" нацелились на юниоров "Сити"

Над "Манчестер Сити" нависла реальная угроза лишиться своих талантливых юниоров в лице Фила Фодена и Браима Диаса.

Летом 2017 "горожане" уже расстались с талантливейшим Джейдоном Санчо, который, не видя возможности пробиться в первую команду "Сити", предпочел уехать в дортмундскую "Боруссию" и с тех пор добился впечатляющего прогресса. Ныне 18-летний вингер оценивается в десятки миллионов фунтов.



Как стало известно Daily Mail от знакомого с ситуацией источника, теперь "Боруссия" желает переманить и Фодена. Пока Санчо блистает в Дортмунде, его ровесник сыграл лишь 20 минут за чемпионов Премьер-Лиги со старта сезона.



Если Фоден не подпишет новый контракт с "Сити" до окончания сезона, то следующим летом может достаться "Боруссии" за чисто символическую плату в 175 тысяч фунтов.



Издание The Telegraph добавляет, что уехать с "Этихад" может и 19-летний Диас, главным претендентом на которого является "Реал". Проблема "горожан" состоит в том, что контракт испанского полузащитника истекает в конце сезона.