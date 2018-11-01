"Вулверхэмптон" заплатит 16 миллионов фунтов "Спортингу" за Патрисиу
"Вулверхэмптон" уладил свой спор со "Спортингом" по поводу голкипера Руя Патрисиу, согласившись заплатить за игрока 18 миллионов евро (16 млн. фунтов) в качестве компенсации.
Напомним, Патрисиу стал одним из девяти игроков, которые по собственной инициативе расторгли свои контракты со "Спортингом" после атаки болельщиков на команду в мае. Это позволило Рую уйти свободным агентом к "волкам" в июне.
Однако клуб из Лиссабона не согласился с такой выходкой Патрисиу и пожаловался в ФИФА, потребовав аж 57 млн. евро с новичка Премьер-Лиги в качестве компенсации.
Не желая участвовать арбитром в этом споре, ФИФА настойчиво попросила два клуба уладить конфликт в досудебном порядке. И спустя несколько месяцев переговоров компромисс был найден.
Сегодня "Вулверхэмптон" официально объявил, что заплатит "Спортингу" 16 млн. фунтов за 30-летнего игрока сборной Португалии.
"Волки" считают этот вопрос закрытым и больше не будут давать дополнительных комментариев", — гласит заявление клуба с "Молинью".
01.11.2018 01:45
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