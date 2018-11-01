Состоявшаяся жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги столкнула лицом к лицу "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Дерби Северного Лондона в 1/4 финала будет сыграно на "Эмирейтс". "Челси", другой фаворит соревнования, дома примет "Дерби". Победитель пары "Манчестер Сити" — "Фулхэм" выйдет на "Лестер" или "Саутгемптон". Еще один полуфиналист определится в противостоянии "Мидлсбро" из Чемпионшипа и "Бертона" из Лиги Один.



Отметим, что матч между "Манчестер Сити" и "Фулхэмом" будет сыгран в четверг 1 ноября, а еще один поединок 4-го раунда, между "Лестером" и "Саутгемптоном", был отложен, и его новая дата пока не определена. Что касается игр 1/4 финала Кубка Лиги, то они пройдут на неделе, стартующей 17 декабря.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги



Арсенал — Тоттенхэм

Лестер / Саутгемптон — Манчестер Сити / Фулхэм

Мидлсбро — Бертон

Челси — Борнмут