Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
Состоявшаяся жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги столкнула лицом к лицу "Арсенал" и "Тоттенхэм".
Дерби Северного Лондона в 1/4 финала будет сыграно на "Эмирейтс". "Челси", другой фаворит соревнования, дома примет "Дерби". Победитель пары "Манчестер Сити" — "Фулхэм" выйдет на "Лестер" или "Саутгемптон". Еще один полуфиналист определится в противостоянии "Мидлсбро" из Чемпионшипа и "Бертона" из Лиги Один.
Отметим, что матч между "Манчестер Сити" и "Фулхэмом" будет сыгран в четверг 1 ноября, а еще один поединок 4-го раунда, между "Лестером" и "Саутгемптоном", был отложен, и его новая дата пока не определена. Что касается игр 1/4 финала Кубка Лиги, то они пройдут на неделе, стартующей 17 декабря.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
Арсенал — Тоттенхэм
Лестер / Саутгемптон — Манчестер Сити / Фулхэм
Мидлсбро — Бертон
Челси — Борнмут
01.11.2018 01:10
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Последние комментарии:
шо там говорите? Челси снова с Дерби играть будет? ок, понял :D
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Челси -Арсенао в итоге. Победу по очкам присудят Арсену Венгерке, так как это его кубок. Он именно синеглазо свой покер начинает оформлять
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Красиво. Минус Сити, минус Арсенал, а в полуфинале ебём петухов.
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