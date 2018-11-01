4-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

В среду вечером выход в 1/4 финала Кубка Лиги оформили "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Мидлсбро".

В самом захватывающем противостоянии этого вечера "Челси" принимал дома "Дерби" своей легенды Фрэнка Лэмпарда. Все пять голов были забиты еще в первом тайме, причем "бараны" совершили два автогола.



Во втором тайме "Дерби" имел несколько моментов, чтобы восстановить равновесие, включая попадание Дэвида Наджента в штангу, однако счет уже не изменился — 3:2.



Также 4-й раунд Кубка Лиги преодолели "Арсенал" и "Тоттенхэм". Первые дома разобрались с "Блэкпулом" (2:1), у вторых не возникло проблем против "Вест Хэма" (1:3).



Помимо "Вест Хэма", еще одной потерей из числа представителей Премьер-Лиги стал "Кристал Пэлас", минимально уступивший в гостях у "Мидлсбро".



"Арсенал" — "Блэкпул" — 2:1 (1:0)



Голы: Лихтштайнер 33, Смит-Роу 50 — О'Коннор 66.



"Арсенал": Чех, Дженкинсон, Мустафи, Плегезуэло, Лихтштайнер, Гендузи, Рэмси, Смит-Роу (Ивоби 73), Мэйтланд-Найлс (Торрейра 60), Уэлбек (Обамеянг 76), Мхитарян.



Удаления: Гендузи 56 — О'Коннор 84.



"Челси" — "Дерби" — 3:2 (3:2)



Голы: Томори 5 (авт), Кио 21 (авт), Фабрегас 41 — Марриотт 9, Уогхорн 27



"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста (Аспиликуэта 78), Кэхилл, Кристенсен (Луис 66), Палмери, Канте, Фабрегас, Ковачич, Лофтус-Чик (Педро 69), Мората, Виллиан.



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм" — 1:3 (0:1)



Голы: Перес 71 — Сон 16, 54, Льоренте 75.



"Вест Хэм": Адриан, Фредерикс, Огбонна, Диоп, Масуаку, Райс, Обианг (Арнаутович 58), Диангана, Андерсон (Снодграсс 45), Антонио, Эрнандес (Перес 59).



"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Санчес, Фойт, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Уинкс, Эриксен (Скипп 84), Сон, Алли (Нкуду 63), Льоренте (Сиссоко 77).



"Мидлсбро" — "Кристал Пэлас" — 1:0 (1:0)



Гол: Уинг 45.



"Кристал Пэлас": Гуаита, Ван-Биссака, Келли, Ридевалд, Суаре (Вудс 78), Айю (Миливоевич 65), Майер, Панчеон (Кайкай 84), Шлюпп, Таунсенд, Серлот.