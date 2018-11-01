4-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

Сеск Фабрегас В среду вечером выход в 1/4 финала Кубка Лиги оформили "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Мидлсбро".

В самом захватывающем противостоянии этого вечера "Челси" принимал дома "Дерби" своей легенды Фрэнка Лэмпарда. Все пять голов были забиты еще в первом тайме, причем "бараны" совершили два автогола.

Во втором тайме "Дерби" имел несколько моментов, чтобы восстановить равновесие, включая попадание Дэвида Наджента в штангу, однако счет уже не изменился — 3:2.

Также 4-й раунд Кубка Лиги преодолели "Арсенал" и "Тоттенхэм". Первые дома разобрались с "Блэкпулом" (2:1), у вторых не возникло проблем против "Вест Хэма" (1:3).

Помимо "Вест Хэма", еще одной потерей из числа представителей Премьер-Лиги стал "Кристал Пэлас", минимально уступивший в гостях у "Мидлсбро".

"Арсенал" — "Блэкпул" — 2:1 (1:0)

Голы: Лихтштайнер 33, Смит-Роу 50 — О'Коннор 66.

"Арсенал": Чех, Дженкинсон, Мустафи, Плегезуэло, Лихтштайнер, Гендузи, Рэмси, Смит-Роу (Ивоби 73), Мэйтланд-Найлс (Торрейра 60), Уэлбек (Обамеянг 76), Мхитарян.

Удаления: Гендузи 56 — О'Коннор 84.

"Челси" — "Дерби" — 3:2 (3:2)

Голы: Томори 5 (авт), Кио 21 (авт), Фабрегас 41 — Марриотт 9, Уогхорн 27

"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста (Аспиликуэта 78), Кэхилл, Кристенсен (Луис 66), Палмери, Канте, Фабрегас, Ковачич, Лофтус-Чик (Педро 69), Мората, Виллиан.

"Вест Хэм" — "Тоттенхэм" — 1:3 (0:1)

Голы: Перес 71 — Сон 16, 54, Льоренте 75.

"Вест Хэм": Адриан, Фредерикс, Огбонна, Диоп, Масуаку, Райс, Обианг (Арнаутович 58), Диангана, Андерсон (Снодграсс 45), Антонио, Эрнандес (Перес 59).

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Санчес, Фойт, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Уинкс, Эриксен (Скипп 84), Сон, Алли (Нкуду 63), Льоренте (Сиссоко 77).

"Мидлсбро" — "Кристал Пэлас" — 1:0 (1:0)

Гол: Уинг 45.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Ван-Биссака, Келли, Ридевалд, Суаре (Вудс 78), Айю (Миливоевич 65), Майер, Панчеон (Кайкай 84), Шлюпп, Таунсенд, Серлот.



Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2018 00:55

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Последние комментарии:




  1. superglor 01.11.2018 01:41 # superglor
    Дерби забили 4 гола но все равно проиграли 2:3, ну это только сутулая собака Лэмпард мог так облажаться.

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  2. ba-29 01.11.2018 01:28 # ba-29
    Изи победа. У залупульцев как всегда горит. Ждите, скоро вернемся, опять обольём «лимонадом», только уже в 1/8 ЛЕ.

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  3. golokante 01.11.2018 01:15 # golokante
    Кэйхилу надо не в Челси а в каком-нибудь Ростове играть. Бухает он что ли. Чё за игра вообще.

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  4. jesus33 01.11.2018 01:09 # jesus33
    Дерби доставил резерву Челси больше проблем, чем основа портовой лузерки.

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  5. brown-ale 01.11.2018 01:03 # brown-ale
    Посоны, Гендузи пропустит матч с Ливерпулем?

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  6. redwhitegun 01.11.2018 01:00 # redwhitegun
    Удачи Ремзи в новом клубе. Чех и Мхитарян на банку пожизненно, за такую игру.

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  7. chebrec 01.11.2018 00:58 # chebrec
    1 мяч из 5 забили и все равно выиграли
    Ну что за топари то а!!!

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  8. ccchelsea 01.11.2018 00:58 # ccchelsea
    Лэмпард реально красавец, построил шикарную команду. Жду Дерби в АПЛ, а Кэйхилла и Кристиансена в гробу.

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  9. chebrec 01.11.2018 00:58 # chebrec
    Камон Челси!

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