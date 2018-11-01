4-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды
В среду вечером выход в 1/4 финала Кубка Лиги оформили "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Мидлсбро".
В самом захватывающем противостоянии этого вечера "Челси" принимал дома "Дерби" своей легенды Фрэнка Лэмпарда. Все пять голов были забиты еще в первом тайме, причем "бараны" совершили два автогола.
Во втором тайме "Дерби" имел несколько моментов, чтобы восстановить равновесие, включая попадание Дэвида Наджента в штангу, однако счет уже не изменился — 3:2.
Также 4-й раунд Кубка Лиги преодолели "Арсенал" и "Тоттенхэм". Первые дома разобрались с "Блэкпулом" (2:1), у вторых не возникло проблем против "Вест Хэма" (1:3).
Помимо "Вест Хэма", еще одной потерей из числа представителей Премьер-Лиги стал "Кристал Пэлас", минимально уступивший в гостях у "Мидлсбро".
"Арсенал" — "Блэкпул" — 2:1 (1:0)
Голы: Лихтштайнер 33, Смит-Роу 50 — О'Коннор 66.
"Арсенал": Чех, Дженкинсон, Мустафи, Плегезуэло, Лихтштайнер, Гендузи, Рэмси, Смит-Роу (Ивоби 73), Мэйтланд-Найлс (Торрейра 60), Уэлбек (Обамеянг 76), Мхитарян.
Удаления: Гендузи 56 — О'Коннор 84.
"Челси" — "Дерби" — 3:2 (3:2)
Голы: Томори 5 (авт), Кио 21 (авт), Фабрегас 41 — Марриотт 9, Уогхорн 27
"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста (Аспиликуэта 78), Кэхилл, Кристенсен (Луис 66), Палмери, Канте, Фабрегас, Ковачич, Лофтус-Чик (Педро 69), Мората, Виллиан.
"Вест Хэм" — "Тоттенхэм" — 1:3 (0:1)
Голы: Перес 71 — Сон 16, 54, Льоренте 75.
"Вест Хэм": Адриан, Фредерикс, Огбонна, Диоп, Масуаку, Райс, Обианг (Арнаутович 58), Диангана, Андерсон (Снодграсс 45), Антонио, Эрнандес (Перес 59).
"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Санчес, Фойт, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Уинкс, Эриксен (Скипп 84), Сон, Алли (Нкуду 63), Льоренте (Сиссоко 77).
"Мидлсбро" — "Кристал Пэлас" — 1:0 (1:0)
Гол: Уинг 45.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Ван-Биссака, Келли, Ридевалд, Суаре (Вудс 78), Айю (Миливоевич 65), Майер, Панчеон (Кайкай 84), Шлюпп, Таунсенд, Серлот.
01.11.2018 00:55
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Последние комментарии:
Дерби забили 4 гола но все равно проиграли 2:3, ну это только сутулая собака Лэмпард мог так облажаться.
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Изи победа. У залупульцев как всегда горит. Ждите, скоро вернемся, опять обольём «лимонадом», только уже в 1/8 ЛЕ.
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Кэйхилу надо не в Челси а в каком-нибудь Ростове играть. Бухает он что ли. Чё за игра вообще.
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Дерби доставил резерву Челси больше проблем, чем основа портовой лузерки.
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Посоны, Гендузи пропустит матч с Ливерпулем?
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Удачи Ремзи в новом клубе. Чех и Мхитарян на банку пожизненно, за такую игру.
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1 мяч из 5 забили и все равно выиграли
Ну что за топари то а!!!
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Лэмпард реально красавец, построил шикарную команду. Жду Дерби в АПЛ, а Кэйхилла и Кристиансена в гробу.
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Камон Челси!
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