"Арсенал" принял окончательное решение насчет Рэмси

"Арсенал" сообщил полузащитнику Аарону Рэмси, что тот не входит в долгосрочные планы клуба и непременно покинет "Эмирейтс" в 2019 году.

После недавнего матча Лиги Европы против "Спортинга" Рэмси признался, что не знает, почему на старте сезона клуб отозвал свое предложение о новом контракте, хотя он был готов его принять. Также Аарон заявил, что не имеет представления, предпримет ли "Арсенал" другую попытку его удержать.



Эта неопределенность была снята в конце прошлой недели. Как стало известно Daily Mirror, глава департамента футбольных операций "Арсенала" Рауль Санллехи лично встретился с Рэмси и ответил на все вопросы Аарона.



27-летнему игроку сборной Уэльса было сказано, что он просто не вписывается в долгосрочные планы "канониров". Санллехи заверил Рэмси, что клуб уже не изменит свое решение и не будет пытаться продлить истекающий в конце сезона контракт Аарона.



Таким образом, теперь "Арсенал" и Рэмси должны решить последний вопрос: когда прервется их сотрудничество. В конце сезона Аарон сможет стать свободным агентом, однако нет сомнений, что интерес к валлийцу будет существовать уже в январе.