Робсон уверен, что Рэшфорд сможет забивать по 20-30 голов за сезон

Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон считает, что нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд обладает потенциалом, чтобы забивать по 20-30 голов за сезон.

Это сезон пока что складывается неважно для Рэшфорда, сегодня отмечающего свое 21-летие. Маркус отличился только однажды в семи матчах Премьер-Лиги и обычно вынужден играть на фланге, а не в качестве центрального нападающего — лишь в прошлый уикенд против "Эвертона" он получил свой шанс на острие, когда Ромелу Лукаку был усажен в запас.



Робсон считает, что вопрос с позицией Рэшфорда на поле не является первостепенным. По мнению легенды, Маркусу стоит поработать над завершающим ударом, потому что очень много своих моментов юный англичанин не использует.



"Я бы лишь хотел видеть, чтобы он чуть лучше использовал свои моменты. Тогда он сможет достичь того, чтобы забивать по 20-30 голов за сезоне, и не так важно, играет он на фланге или в центре".



"Он очень хорошо адаптировался к своей роли, потому что уже достаточно давно играет на фланге. В качестве центрального нападающего у него не слишком много шансов".



"Однако я думаю, это кое-чему учит игрока, и Маркус движется определенно правильным путем, чтобы стать игроком топ-уровня для "Манчестер Юнайтед" на годы вперед".



"Думаю, каждый хочет прогрессировать и становиться лучше, и Маркус в отличном положении для него — он в первой команде уже более трех лет".



"Вы можете видеть, что он становится более зрелым, наращивает выносливость и силу, и в данный момент он выглядит очень хорошо и резко. В свой 21-й День рождения он может сказать, что движется в правильном направлении", — цитирует Робсона Daily Mirror.