ПСЖ "очень заинтересован" в Джейдоне Санчо

ПСЖ проявляет большой интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдону Санчо.

Не увидев для себя перспектив развития в "Манчестер Сити", летом 2017 Санчо отправился в Дортмунд, и это решение оправдало себя на все сто.



Пройдя адаптацию к Бундеслиге в прошлом сезоне, новую кампанию 18-летний Санчо начал просто выдающимся образом. Джейдон забил пять голов в 13 матчах за "Боруссию", а ранее в октябре дебютировал за английскую сборную в поединке Лиги Наций против Хорватии.



На днях издание Bild сообщило, что "Боруссия" щедро наградила Санчо за продемонстрированный прогресс, увеличив зарплату англичанина втрое — до 2.7 миллионов фунтов в год. А уважаемый ресурс Transfermarkt назвал Джейдона самым дорогостоящим 18-летним футболистом в Европе — 40 млн. фунтов.



Успеха Санчо не остались незамеченными на родине. По информации Sky Sports, за ситуацией вокруг вингера следят "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Однако гранды Премьер-Лиги могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны ПСЖ, который "очень заинтересован" в Джейдоне.



Едва ли стоит ожидать, что Санчо покинет Дортмунд в январе, однако следующим летом он может стать желанной целью для множества топ-клубов.