Сын погибшего владельца "Лестера" останется верен принципам отца

Сын погибшего владельца "Лестера" Вишая Шриваддханапрабхи пообещал сохранить верность традициям своего отца при управлении клубом.

После трагической смерти Вишая фактическим хозяином и руководителем клуба с "Кинг Пауэр" становится 33-летний Айяватт, ранее являвшийся вице-президентом "лис".



Сегодня Шриваддханапрабха-младший выпустил официальное заявление, поблагодарив публику за поддержку в последние дни и пообещав, что курс развития "Лестера" останется неизменным.



"Я бы хотел от всего сердца поблагодарить каждого из вас за ошеломительную поддержку. Случившееся позволило мне осознать, насколько важен был моей отец для множества людей по всему миру, и я тронут тем, как много людей были неравнодушны к нему".



"От него мне досталась очень важная миссия и наследство, которое я должен передать дальше, и я намерен сделать это. Знаю, у меня будет поддержка, чтобы сделать это, и я так благодарен вам за все ваши сообщения и добрые слова".



"Долгое время отец учил меня быть сильным и заботиться о своей семье. Он нашел способ научить меня жизни и работе, чтобы это не казалось уроком. Он был моим наставником и ролевой моделью".



"Сегодня он покинул меня, оставив наследие, которое нужно сохранить, и я сделаю все возможное, чтобы соответствовать его видению и мечтам".



"Моя семья и я хотели бы поблагодарить всех и каждого из вас за искреннюю доброту и хорошие пожелания в самое сложное для нас время".



"Я скучаю по тебе, папа, всем сердцем", — написал Айяватт.