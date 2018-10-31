"Юнайтед" и Моуриньо обсуждают трансферные планы клуба

"Манчестер Юнайтед" договаривается со своим наставником Жозе Моуриньо о планах клуба не только на зимнее трансферное окно, но и на следующее лето.

Еще недавно позиции Моуриньо выглядели как никогда шаткими. В прессе вовсю ходили слухи, что "красные дьяволы" задумываются о смене главного тренера и о создании должности спортивного директора, который бы занялся вопросами комплектации состава.



Однако пока ни того, ни другого не случилось. Более того, как сообщает Sky Sports, руководство "Юнайтед" собирается поддержать Жозе на трансферном рынке. В данный момент Моуриньо и боссы клуба ведут долгосрочное планирование касательно своей трансферной активности на ближайший год.



Первоочередной задачей Моуриньо на рынке игроков является покупку центрального защитника топ-уровня, и таковым Жозе надеется обзавестись уже в январе, утверждает Manchester Evening News со ссылкой на собственные источники.



Вполне вероятно, что "Юнайтед" вернется к тем же игрокам, которыми интересовался еще летом: Харри Магуайру из "Лестера", Тоби Алдервейрелду из "Тоттенхэма" И Милану Шкриниару из "Интера".