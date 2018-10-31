Рэднапп поставил Невилла на место после критики "Тоттенхэма"
Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп назвал "абсолютным позором" критические комментарии Гари Невилла насчет "шпор", припомнив несостоявшемуся тренеру его провал в "Валенсии".
Обсуждая минимальное поражение "Тоттенхэма" от "Манчестер Сити" в телестудии Sky вместе со своим коллегой Джейми Каррагером, Невилл сделал несколько очень резких замечаний. Например, Гари заявил, что лондонский клуб является "бесхребетным и мягкотелым" на протяжении 30 последних лет. Такие слова совсем не понравились Рэднаппу.
"Думаю, комментарии Гари — это абсолютный позор. Я лишь могу комментировать тот период продолжительностью три с половиной года, когда я возглавлял клуб, и в то время мы не были безвольными, мы не были бесхребетными, мы не были жалкими, чудными или мягкотелыми".
"Называть такими словами людей вроде Луки Модрича, Гарета Бэйла, Ледли Кинга, Рафаэля Ван дер Ваарта, Вильясма Галласа — это позор. Позор говорить, что они были бесхребетными и безвольными".
"Я так расстроен его комментариями. Он совершенно вышел за рамки. Давайте вспомним его собственный опыт работы тренером — когда он тренировал "Валенсию", у них была худшая команда не просто за 30 лет, а в истории вообще".
"Еще пару лет назад я слышал, как он критиковал некоторых игроков, утверждая, что "Тоттенхэму" нужно избавиться от балласта. Он упоминал Майкла Доусона, который является одним из лучших профессионалов, что я только встречал в жизни. Думаю, Гари нужно лучше изучить вопрос, прежде чем он будет делать такие заявления и в таком тоне", — сообщил Рэднапп talkSPORT.
31.10.2018 19:00
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Последние комментарии:
Хочется ответить Реднаппу цитатой из фильма "Залечь на дно в Брюгге" - Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм».
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Ебаные лицемеры выше) каждый писал что ТТХ без яиц, не могут ни черта выйграть, а тут сами хайпанули....Гари сказал то , что думают все и писали все, блять весь фапл
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уебите этому долгопупсу
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Перегнул Гарик. Шпоры точно не безхребетный коллектив.
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Как же красиво, просто красиво. Приструнил ублюдка как свою собачонку.
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Красавец Рэднапп. У стрикана была неплохая колонка в Телеграф, интересная аналитика. Не знаю как сейчас, есть ли? А Невилл становится больше похож на недотроллей с Матч ТВ, несёт всякую чушь ради хайпа.
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Харри Рэднапп вдул по полной)) Невилл, конечно, редкостный колхозник..
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Затрален
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