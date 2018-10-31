Рэднапп поставил Невилла на место после критики "Тоттенхэма"

Гари Невилл Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп назвал "абсолютным позором" критические комментарии Гари Невилла насчет "шпор", припомнив несостоявшемуся тренеру его провал в "Валенсии".

Обсуждая минимальное поражение "Тоттенхэма" от "Манчестер Сити" в телестудии Sky вместе со своим коллегой Джейми Каррагером, Невилл сделал несколько очень резких замечаний. Например, Гари заявил, что лондонский клуб является "бесхребетным и мягкотелым" на протяжении 30 последних лет. Такие слова совсем не понравились Рэднаппу.

"Думаю, комментарии Гари — это абсолютный позор. Я лишь могу комментировать тот период продолжительностью три с половиной года, когда я возглавлял клуб, и в то время мы не были безвольными, мы не были бесхребетными, мы не были жалкими, чудными или мягкотелыми".

"Называть такими словами людей вроде Луки Модрича, Гарета Бэйла, Ледли Кинга, Рафаэля Ван дер Ваарта, Вильясма Галласа — это позор. Позор говорить, что они были бесхребетными и безвольными".

"Я так расстроен его комментариями. Он совершенно вышел за рамки. Давайте вспомним его собственный опыт работы тренером — когда он тренировал "Валенсию", у них была худшая команда не просто за 30 лет, а в истории вообще".

"Еще пару лет назад я слышал, как он критиковал некоторых игроков, утверждая, что "Тоттенхэму" нужно избавиться от балласта. Он упоминал Майкла Доусона, который является одним из лучших профессионалов, что я только встречал в жизни. Думаю, Гари нужно лучше изучить вопрос, прежде чем он будет делать такие заявления и в таком тоне", — сообщил Рэднапп talkSPORT.



Метки Невилл, Рэднапп, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1603

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ketamin 31.10.2018 19:34 # ketamin
    Хочется ответить Реднаппу цитатой из фильма "Залечь на дно в Брюгге" - Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм».

    (ответить)

  2. rj1992 31.10.2018 19:26 # rj1992
    Ебаные лицемеры выше) каждый писал что ТТХ без яиц, не могут ни черта выйграть, а тут сами хайпанули....Гари сказал то , что думают все и писали все, блять весь фапл

    (ответить)

  3. monsieurgood 31.10.2018 19:24 # monsieurgood
    уебите этому долгопупсу

    (ответить)

  4. mancunia-planet 31.10.2018 19:16 # mancunia-planet
    Перегнул Гарик. Шпоры точно не безхребетный коллектив.

    (ответить)

  5. ccchelsea 31.10.2018 19:13 # ccchelsea
    Как же красиво, просто красиво. Приструнил ублюдка как свою собачонку.

    (ответить)

  6. sausage 31.10.2018 19:12 # sausage
    Красавец Рэднапп. У стрикана была неплохая колонка в Телеграф, интересная аналитика. Не знаю как сейчас, есть ли? А Невилл становится больше похож на недотроллей с Матч ТВ, несёт всякую чушь ради хайпа.

    (ответить)

  7. makeewadim 31.10.2018 19:09 # makeewadim
    Харри Рэднапп вдул по полной)) Невилл, конечно, редкостный колхозник..

    (ответить)

  8. chebrec 31.10.2018 19:07 # chebrec
    Затрален

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: