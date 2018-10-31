Моуриньо оправдан по делу о ругательствах перед телекамерой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не будет наказан за использование оскорбительной речи после победного матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Покидая поле "Олд Траффорд" после волевой победы со счетом 3:2, Моуриньо выругался по-португальски перед объективом телевизионной камеры. Ассоциация не оставила это без внимания и вскоре выдвинула в адрес Жозе обвинения.



Однако Моуриньо отказался признать себя виноватым, подав на пересмотр дела перед независимой комиссий без личного присутствия.



Сегодня FA объявила о рассмотрении апелляции Жозе. Трое членов комиссии не смогли прийти к единому мнению, а потому все обвинения были сняты — нависшая над Моуриньо угроза дисквалификации миновала.



"По результатам сегодняшнего заседания независимой комиссии обвинения, выдвинутые в адрес Жозе Моуриньо за употребление оскорбительной или ругательной речи, были сочтены недоказанными", — гласит заявление Ассоциации.



FA пообещала в ближайшее время опубликовать письменные обоснования принятого комиссией решения, а также отметила, что за организацией остается право на свою апелляцию.