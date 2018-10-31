Моуриньо оправдан по делу о ругательствах перед телекамерой
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не будет наказан за использование оскорбительной речи после победного матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
Покидая поле "Олд Траффорд" после волевой победы со счетом 3:2, Моуриньо выругался по-португальски перед объективом телевизионной камеры. Ассоциация не оставила это без внимания и вскоре выдвинула в адрес Жозе обвинения.
Однако Моуриньо отказался признать себя виноватым, подав на пересмотр дела перед независимой комиссий без личного присутствия.
Сегодня FA объявила о рассмотрении апелляции Жозе. Трое членов комиссии не смогли прийти к единому мнению, а потому все обвинения были сняты — нависшая над Моуриньо угроза дисквалификации миновала.
"По результатам сегодняшнего заседания независимой комиссии обвинения, выдвинутые в адрес Жозе Моуриньо за употребление оскорбительной или ругательной речи, были сочтены недоказанными", — гласит заявление Ассоциации.
FA пообещала в ближайшее время опубликовать письменные обоснования принятого комиссией решения, а также отметила, что за организацией остается право на свою апелляцию.
31.10.2018 18:50
Просмотров: 761
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вопрос
Есть гей
И вдруг он решил сказать что он не гей
Это камингаутнулся?
(ответить)
для норм парней-короли Лондона-Арсенал
для геев короли лондона - "Челси" (c)
кек, ору чет
а вообще ожидаемо для рентбоев самокамингаутится здесь
http://fapl.ru/posts/66313/?c=1#c6744860
(ответить)
Маур велик!
(ответить)
Майкл Грэйвс ебал в рот ваш сраный Манчестер Юнайтед
(ответить)
Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит до шести лет лишения свободы по обвинению в деле о трансфере из «Сантоса» в «Барселону», который состоялся в 2013 году, сообщает AFP.
По информации источника, испанский суд начал перепроверку документов по данному делу. Теперь оно будет рассматриваться в присутствии трёх судей. Бразильский футболист обвиняется в мошенничестве и коррупции, а срок его возможного тюремного заключения может составить шесть лет.
Помимо Неймара родители футболиста, нынешний президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и его предшественник Сандро Росель предстанут перед судом по обвинению в коррупции. Бартомеу, Росель, «Барселона», «Сантос» и бывший президент бразильского клуба Одилио Родригес также обвиняются в мошенничестве при проведении трансфера Неймара.
В качестве истца выступает инвестиционный фонд DIS, который являлся владельцем прав на Неймара во время проведения сделки в 2013 году. «Барселона» официально объявляла, что сумма трансфера Неймара составила ? 57,1 млн, из которых ? 40 млн достались семье футболиста, а ещё ? 17,1 млн – «Сантосу». DIS как владелец прав на игрока получил ? 6,8 млн от той суммы, которую выручил с трансфера бразильский клуб. Однако по версии испанского суда, сделка обошлась каталонцам как минимум в ? 83 млн.
(ответить)
Менеджер российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз подчеркнул, что рассчитывает на денежный бой своего подопечного. По словам Абдель-Азиза его не волнуют бои с возможными претендентами на титул.
«Хабиб стал мировой суперзвездой. Он встречается с Путиным, Эрдоганом, а второй парень торгует алкоголем в ларьке. Они будто с разных планет. Пусть продолжает заниматься своими делами.
Я действительно хтел видеть как Макгрегор будет давиться собственной кровью после всего, что он наговорил.
Аскрен Вудли. Никто из них даже не дотронется до Хабиба. Меня не беспокоят претенденты, мне нужен тот кто принесёт нам $50-100 миллионов. Аскрен и Вудли не принесут и $ 100 тысяч», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.
(ответить)
в этом году только килбаса, мешок и короли лондона (специально для геев - короли лондона - "Челси", а не ваш это Аналсенал) будут ебашить. Если не пенсы, то пусть лучше колбаса.
(ответить)
Вот им делать нечего в FA. Такой зашквар рассматривать. Пусть рассмотрят матюки всех болельщиков на стадионе и накажут клуб.
(ответить)
Ещё обоссут.
(ответить)
кто из фапловчан чпокал женщин старше себя на лет 10 и выше?
(ответить)
Карма за гнилой язык все равно прилетит
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий