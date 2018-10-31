Венгер: "Вернусь в начале 2019 года"

Экс-рулевой "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что планирует вернуться в футбол после Нового года.

Венгер, на прошлой неделе отметивший 69-летие, находится без работы с минувшего лета, когда он оставил лондонский клуб после 22 сезонов у руля.



После расставания с "канонирами" Арсен неоднократно говорил, что не собирается на пенсию, однако поиски нового места работы, как может показаться, изрядно затянулись.



Месяцы, проведенные вне игры, не ослабили желание француза снова окунуться в футбол. Венгер обещает, что после Нового года его можно будет увидеть в тренерском кресле или кабинете директора — но едва ли снова в Англии.



"Вернусь ли я в футбол? Определенно, в начале 2019 года. В данный момент я хорошо отдыхаю и много смотрю футбол. Сегодня я приехал на "Уэмбли", где провел много матчей и с которым у меня связано много воспоминаний, и естественно, что ты скучаешь по таким вещам".



"Я много раз говорил, что для меня, возможно, будет лучше поработать за пределами Англии, потому что я провел так много времени в одном клубе, что для меня было бы странно отправиться куда-нибудь еще здесь".



"Но в данный момент я не могу рассказать вам о своих планах на будущее, потому что не знаю. Я не знаю, где буду работать. Я буду работать, но не знаю, где точно".



"Будет это клуб или сборная? Я не знаю, я еще не решил", — сообщил Венгер Sky Sports.



Добавим, среди претендентов на Арсена называются "Реал" и ПСЖ. Первые могут предложить Венгеру занять вакантный после увольнения Хулена Лопетеги пост главного тренера, а вторые — предложить соотечественнику роль спортивного директора, чтобы работать бок о бок с Томасом Тухелем.