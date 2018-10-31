Венгер: "Вернусь в начале 2019 года"
Экс-рулевой "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что планирует вернуться в футбол после Нового года.
Венгер, на прошлой неделе отметивший 69-летие, находится без работы с минувшего лета, когда он оставил лондонский клуб после 22 сезонов у руля.
После расставания с "канонирами" Арсен неоднократно говорил, что не собирается на пенсию, однако поиски нового места работы, как может показаться, изрядно затянулись.
Месяцы, проведенные вне игры, не ослабили желание француза снова окунуться в футбол. Венгер обещает, что после Нового года его можно будет увидеть в тренерском кресле или кабинете директора — но едва ли снова в Англии.
"Вернусь ли я в футбол? Определенно, в начале 2019 года. В данный момент я хорошо отдыхаю и много смотрю футбол. Сегодня я приехал на "Уэмбли", где провел много матчей и с которым у меня связано много воспоминаний, и естественно, что ты скучаешь по таким вещам".
"Я много раз говорил, что для меня, возможно, будет лучше поработать за пределами Англии, потому что я провел так много времени в одном клубе, что для меня было бы странно отправиться куда-нибудь еще здесь".
"Но в данный момент я не могу рассказать вам о своих планах на будущее, потому что не знаю. Я не знаю, где буду работать. Я буду работать, но не знаю, где точно".
"Будет это клуб или сборная? Я не знаю, я еще не решил", — сообщил Венгер Sky Sports.
Добавим, среди претендентов на Арсена называются "Реал" и ПСЖ. Первые могут предложить Венгеру занять вакантный после увольнения Хулена Лопетеги пост главного тренера, а вторые — предложить соотечественнику роль спортивного директора, чтобы работать бок о бок с Томасом Тухелем.
31.10.2018 18:00
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В Баварию этого топа!
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Перец ебанько, вот готовый топарь
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В МЮ его!
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чо за верген? пусть нахуй идет
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Если не сдохнет, не дай Бог, конечно.
"Венгер, на прошлой неделе отметивший 29-летие"... своего внука?
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