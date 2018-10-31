Руни убежден, что игроки "Юнайтед" верят в Моуриньо

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни убежден, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сохраняет доверие своих игроков.

До своей победы над "Эвертоном" в минувший уикенд (2:1) "Юнайтед" находился на 10-й позиции в Премьер-Лиге и с отрицательной разницей мячей. Сейчас "дьяволы" поднялись на восьмую строчку, но их отставание от вершины по-прежнему внушительно — девять очков.



Из-за плохого старта сезона Моуриньо оказался под огромным давлением, однако Руни считает, что игроки должны разделить ответственность со своим наставником. Лучший бомбардир в истории "Юнайтед" отказывается верить, что раздевалка больше не верит в Жозе.



"Естественно, в данную минуту они переживают сложный период, но Жозе Моуриньо очень опытен, и я думаю, некоторые игроки должны играть чуть лучше".



"Надеюсь, он наладит их форму, выиграет несколько матчей, подвергнет лидирующие команды давлению и вернется на вершину — туда, где все мы и хотим видеть их".



"За свою карьеру я никогда не видел и не слышал, чтобы игрок не хотел участвовать в матче, потому что не ладит с тренером. Я не думаю, что кто-либо из игроков может так поступить. Ты должен уважать клуб, болельщиков и своих партнеров по команде".



"Я не думаю, что какой-либо игрок — и уж точно не в "Манчестер Юнайтед" — откажется играть за Жозе. Уверен, они упорно трудятся за кулисами, чтобы улучшить результаты", — сообщил Руни BBC.