Руни убежден, что игроки "Юнайтед" верят в Моуриньо

Жозе Моуриньо и Уэйн Руни Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни убежден, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сохраняет доверие своих игроков.

До своей победы над "Эвертоном" в минувший уикенд (2:1) "Юнайтед" находился на 10-й позиции в Премьер-Лиге и с отрицательной разницей мячей. Сейчас "дьяволы" поднялись на восьмую строчку, но их отставание от вершины по-прежнему внушительно — девять очков.

Из-за плохого старта сезона Моуриньо оказался под огромным давлением, однако Руни считает, что игроки должны разделить ответственность со своим наставником. Лучший бомбардир в истории "Юнайтед" отказывается верить, что раздевалка больше не верит в Жозе.

"Естественно, в данную минуту они переживают сложный период, но Жозе Моуриньо очень опытен, и я думаю, некоторые игроки должны играть чуть лучше".

"Надеюсь, он наладит их форму, выиграет несколько матчей, подвергнет лидирующие команды давлению и вернется на вершину — туда, где все мы и хотим видеть их".

"За свою карьеру я никогда не видел и не слышал, чтобы игрок не хотел участвовать в матче, потому что не ладит с тренером. Я не думаю, что кто-либо из игроков может так поступить. Ты должен уважать клуб, болельщиков и своих партнеров по команде".

"Я не думаю, что какой-либо игрок — и уж точно не в "Манчестер Юнайтед" — откажется играть за Жозе. Уверен, они упорно трудятся за кулисами, чтобы улучшить результаты", — сообщил Руни BBC.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Руни

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2018 17:00

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  1. lancerlancer1 31.10.2018 17:11 # lancerlancer1
    давно бы собрались командой, пригласили бы Маура попить покушать в рестик, сказали бы ЗАЕБАЛ, ДАВАЙ В АТАКУ ПО НОРМАЛУ СЫГРАЕМ, ПОПРОБУЕМ, ЧЁ ТЫ КАК ПЁС!

    уверен, этот состав может рвать и метать

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  2. mancunia-planet 31.10.2018 17:09 # mancunia-planet
    Все верят, как не верить в такого прекрасного человека, прекрасного тренера...

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