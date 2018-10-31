Антонио Конте отказал "Реалу"

Антонио Конте решил продлить свой творческий отпуск после летнего увольнения из "Челси", отказавшись занять пост главного тренера "Реал".

Напомним, Конте считался претендентом номер один на замену Хулену Лопетеги, который провалил старт нового сезона и в минувший понедельник был уволен с "Сантьяго Бернабеу".



Однако Sky Sports стало известно, что итальянскому специалисту не удалось достичь компромисса с президентом Королевского клуба Флорентино Пересом. Конте посчитал, что "Реал" не является подходящим для него проектом.



Вместе с тем Конте открыт к идее вернуться к тренерской деятельности по ходу сезона, однако эта работа должна устраивать его по всем параметрам. Контрактные обязательства перед "Челси" запрещают Антонио лишь возглавить другой английский клуб до окончания кампании.