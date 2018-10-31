Антонио Конте отказал "Реалу"
Антонио Конте решил продлить свой творческий отпуск после летнего увольнения из "Челси", отказавшись занять пост главного тренера "Реал".
Напомним, Конте считался претендентом номер один на замену Хулену Лопетеги, который провалил старт нового сезона и в минувший понедельник был уволен с "Сантьяго Бернабеу".
Однако Sky Sports стало известно, что итальянскому специалисту не удалось достичь компромисса с президентом Королевского клуба Флорентино Пересом. Конте посчитал, что "Реал" не является подходящим для него проектом.
Вместе с тем Конте открыт к идее вернуться к тренерской деятельности по ходу сезона, однако эта работа должна устраивать его по всем параметрам. Контрактные обязательства перед "Челси" запрещают Антонио лишь возглавить другой английский клуб до окончания кампании.
31.10.2018 15:20
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Последние комментарии:
умный парик, не хочет портить репутацию
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Пздц в мю хочет
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Азар велком в Реал)
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тупой макаронник боится зашкварится и подыскивает клуб помельче. чего стоят его вылеты из групповой стадии с Ювентусом.
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хочет тепличные условия и большую зарплату. велкам в м.ю.
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носатый днарь расслабил сфинктер
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С каким умом можно поставить на командный мостик Реала Конте?
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даже этот идиот обоссал мадридскую помойку
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Печалька (((((
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