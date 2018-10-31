Антонио Конте отказал "Реалу"

Антонио Конте Антонио Конте решил продлить свой творческий отпуск после летнего увольнения из "Челси", отказавшись занять пост главного тренера "Реал".

Напомним, Конте считался претендентом номер один на замену Хулену Лопетеги, который провалил старт нового сезона и в минувший понедельник был уволен с "Сантьяго Бернабеу".

Однако Sky Sports стало известно, что итальянскому специалисту не удалось достичь компромисса с президентом Королевского клуба Флорентино Пересом. Конте посчитал, что "Реал" не является подходящим для него проектом.

Вместе с тем Конте открыт к идее вернуться к тренерской деятельности по ходу сезона, однако эта работа должна устраивать его по всем параметрам. Контрактные обязательства перед "Челси" запрещают Антонио лишь возглавить другой английский клуб до окончания кампании.



Метки Конте, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2018 15:20

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  1. al-faarabi 31.10.2018 16:48 # al-faarabi
    умный парик, не хочет портить репутацию

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  2. quavo 31.10.2018 16:37 # quavo
    Пздц в мю хочет

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  3. firmino9 31.10.2018 16:17 # firmino9
    Азар велком в Реал)

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  4. papka-legend 31.10.2018 15:49 # papka-legend
    тупой макаронник боится зашкварится и подыскивает клуб помельче. чего стоят его вылеты из групповой стадии с Ювентусом.

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  5. naby-keita 31.10.2018 15:46 # naby-keita
    хочет тепличные условия и большую зарплату. велкам в м.ю.

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  6. j-silver 31.10.2018 15:46 # j-silver
    носатый днарь расслабил сфинктер

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  7. blueswin 31.10.2018 15:42 # blueswin
    С каким умом можно поставить на командный мостик Реала Конте?

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  8. ask 31.10.2018 15:42 # ask
    даже этот идиот обоссал мадридскую помойку

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  9. chebrec 31.10.2018 15:36 # chebrec
    Печалька (((((

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