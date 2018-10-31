"Лестер" поедет в Кардифф, а не полетит

На выездной матч против "Кардиффа" в субботу "Лестер" решил отправиться наземным транспортом, а не лететь самолетом.

Напомним, в минувшую субботу близ "Кинг Пауэр" потерпел крушение вертолет с владельцем "лис" Вишаем Шриваддханапрабхой. Он и еще четверо людей, находившихся на борту, погибли.



Из-за этой трагедии был отложен матч "Лестера" против "Саутгемптона" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги, изначально запланированный на вторник, однако свой ближайший поединок в Премьер-Лиге игроки команды решили провести согласно расписанию.



Соответствующее решение было принято с помощью голосования игроков, и вице-президент Айяватт, сын Вишая, его полностью одобрил. Вместе с тем "лисы" предпочли отказаться от авиаперелета и на ближайший выезд в Южный Уэльс отправятся на автобусе, сообщает Sky Sports.