Мерсон не верит, что "Арсенал" финиширует в топ-4

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон ожидает, что слабая игра в обороне не позволит "Арсеналу" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

После 10 туров дебютного для Унаи Эмери сезона "канониры" держатся на четвертом месте в Премьер-Лиге, отставая от вершины таблицы на четыре очка. Больше, чем "Арсенал", в дивизионе забил только "Манчестер Сити".



Но в то же время "Арсенал" пропустил уже 13 голов — на один меньше предпоследнего "Ньюкасла", и Мерсон не видит никакого прогресса в оборонительной игре "канониров" относительно времен Арсена Венгера.



"В плане оборонительной игры они выглядят командой Арсена Венгера, а что касается атаки, они всегда были неудержимы в свой день. Думаю, у них еще возникнут проблемы с командами поменьше, и я не представляю себе, что они смогут обойти большие команды".



"Я не думаю, что они хорошо играли на старте сезона. Они выдали замечательную серию, но они будут спотыкаться из-за своей обороны. В этом отношении ничего не изменилось".



"Я не думаю, что кто-нибудь предсказывал им место в топ-4 на старте сезона, но Эмери, по крайней мере, дал им надежду. Он хороший тренер, и ему потребуется пара трансферных окон. Со временем он приведет своих игроков. Они сильно уступают "Манчестер Сити", но в будущем станут более боеспособными", — объяснил свое мнение Мерсон.