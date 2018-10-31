"Арсенал" перестанет покупать британских игроков

В ближайшие пару трансферных окон "Арсенал" снизит свою активность на британском рынке и будет искать усиление за рубежом.

Заступив на тренерский мостик "канониров" минувшим летом, Унаи Эмери обнаружил, что ему придется работать с очень ограниченным трансферным бюджетом. Испанец просто не имел возможности совершить покупки уровня Александра Лакасетта или Пьер-Эмерика Обамеянга, как его предшественник Арсен Венгер.



Вот уже два года "Арсенал" остается без Лиги Чемпионов, но за это время значительно нарастил свою зарплатную ведомость, и это говорит о том, что в обозримом будущем больших трат от лондонского клуба на усиление состава ждать не стоит.



По информации Daily Mail, еще минувшим летом "Арсенал" охотился за двумя британскими игроками, однако глава скаутской службы лондонцев Свен Мислинтат остался поражен дороговизной трансферов доморощенных футболистов.



Мислинтат и его коллеги убеждены, что за рубежом "Арсенал" сможет найти игроков с лучшим соотношением цены и качества, и именно на этом "канониры" сосредоточатся в январе и следующим летом.



Добавим, что последним британским игроком, которого приобрел "Арсенал", был защитник Роб Холдинг — в 2016 он прибыл из "Болтона" за 2.5 миллиона фунтов. А двумя годами ранее "канониры" подписали Данни Уэлбека из "Манчестер Юнайтед" за 16 млн. фунтов.