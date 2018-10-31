Проблемы "Тоттенхэма" с газоном "Уэмбли" продолжатся

Проблемы "Тоттенхэма" с безобразным состоянием газона на "Уэмбли" могут не ограничиться одним матчем.

В минувший понедельник "шпоры" потерпели минимальное поражение от "Манчестер Сити" на "Уэмбли". Матч по американскому футболу, прошедший здесь сутками ранее, привел газон стадиона в ужасное состояние.



Обсуждая промах Эрика Ламелы с убойной позиции в концовке встречи с "горожанами", главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино посетовал, что точно пробить и сравнять счет его подопечному помешала кочка, на которой подскочил мяч.



Однако Sky Sports стало известно, что "шпорам" не стоит надеяться на значительное улучшение ситуации с качеством покрытия в ближайшее время. Перестилать газон на "Уэмбли" тоже никто не будет.



Изначально персонал "Уэмбли" собирался дать травяному газону восстановительный период в 18 дней, которые разделяют воскресный матч по американскому футболу и товарищеский поединок сборной Англии против США 15 ноября, однако задержка "Тоттенхэма" с переездом на новый стадион перечеркнула все эти планы.



Свой следующий домашний матч — против ПСВ в Лиге Чемпионов — подопечные Почеттино проведут уже через семь дней, а этого времени недостаточно, чтобы газон вернулся в идеальное состояние.



Более того, состояние газона "Уэмбли" вызывает беспокойство даже у УЕФА, который накануне выпустил официальное заявление, пообещав следить за ситуацией и оказать содействие FA и "Тоттенхэму", чтобы гарантировать лучшие условия для проведения матча уровня Лиги Чемпионов.