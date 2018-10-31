"Реалу" нужен только Конте

Вопреки появившимся в прессе слухам, экс-главный тренер "Челси" Антонио Конте остается целью номер один для "Реала".

В минувший уикенд "Реал" потерпел унизительное поражение от "Барселоны" в Ла Лиге со счетом 5:1, и уже в понедельник Королевский клуб указал Хулену Лопетеги на дверь.



Изначально ожидалось, что вакантное место в Мадриде немедленно займет Конте, однако этого до сих пор не произошло. Некоторые таблоиды поспешили сообщить, что переговоры "Реала" и Антонио зашли в тупик, и назначения, которое могло бы сберечь "Челси" около 7 миллионов фунтов в качестве компенсации, не будет в принципе.



За последние 24 часа в "Реал" сватали Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Роберто Мартинеса из сборной Бельгии, однако сегодня утром испанское издание AS поведало, что Конте все еще может получить работу на "Сантьяго Бернабеу".



По информации AS, если "Реал" и решит назначить постоянного тренера вместо Сантьяго Солари, принявшего шефство над первой команде на временных основаниях, то это будет именно Конте. Ясность должна наступить в ближайшие пару недель.