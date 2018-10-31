Олдридж: "Шакири — лучшее летнее приобретение "Ливерпуля"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Джон Олдридж назвал вингера Джердана Шакири лучшим приобретением мерсисайдского клуба в летнее трансферное окно.

В летнее межсезонье "красные" укрепили свой состав четырьмя игроками, основательно потратившись на Алиссона, Фабиньо и Наби Кейта. На приглашение же Шакири из "Стоука" ушла относительно скромная сумма в 13 миллионов фунтов.



В последних матчах Джердан демонстрирует просто отличный футбол, в минувшее воскресенье против "Кардиффа" даже отметившись своим дебютным голом за "Ливерпуль", и это убеждает Олдриджа, становившегося чемпионом Англии с "красными", что Юрген Клопп провернул чрезвычайно выгодную сделку.



"Когда Шакири вышел на замену против "Кардиффа", игра изменилась, потому что мы стали непредсказуемыми. Им удавалось сдерживать нас, но затем появился на поле он, и его изобретательность, его опыт, его движение и прекрасный пас изменили все".



"И какой гол ему удался! Швейцарский вингер громко заявил о себе в последних матчах, и его уровень игры не опускался ниже восьми баллов из 10. Он был абсолютно великолепен".



"Думаю, покупка Шакири за 13 миллионов фунтов является лучшим трансфером Клоппа за лето. Все мы знали, какими способностями он обладает, но он не показывал этого в "Стоуке". Он показывал это в сборной Швейцарии, а теперь показывает в "Ливерпуле".



"Похоже, Юрген нашел ему роль, сделав связующим между полузащитой и атакой. До своей травмы эту роль блестяще исполнял Алекс Окслейд-Чемберлен. Шакири может стать игроком огромной важности для нас в этом сезоне, а за его мастерством приятно наблюдать", — пишет Олдридж в своей колонке в Liverpool Echo.