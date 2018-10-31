Лэмпард не будет праздновать победу над "Челси"

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что не будет праздновать, если его команде удастся выбить "Челси" из Кубка Лиги.

Будучи игроком и выступая за "Манчестер Сити", Лэмпарду доводилось не просто играть против "Челси", но и забивать в ворота своей бывшей команды.



Это поможет Фрэнку совладать с собой в среду вечером, когда "бараны" выйдут на поле "Стэмфорд Бридж" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги.



"Я не буду праздновать, если мы победим, и мне будет легко сдержать себя, потому что я уважаю клуб. Когда я забивал им, я не праздновал. Я бы не сделал этого и через миллион лет. И хотя я делаю свою работу, я по-прежнему люблю "Челси" и имею сильную связь с фанатами. Надеюсь, эта связь останется навсегда".



"Будучи тренером, я проявлю уважение к "Челси", потому что я должен ценить все то, что клуб сделал для меня. Я буду чувствовать гордость и честь от возвращение в место, которое я называл домом 13 лет и которое до сих пор ощущается таковым".



"Дерби" — это место моей работы сейчас, и у меня уже возникла привязанность к этому клубу, но я не могу забыть 13 лет своей карьеры. Так что это будет очень особенный вечер. Будет приятно ощущать поддержку болельщиков соперника", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.