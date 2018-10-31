Кариус отреагировал на слухи о досрочном возвращении в "Ливерпуль"

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус и его агент бурно отреагировали на слухи о том, что 25-летний немец может вернуться в "Ливерпуль" в январе.

Накануне в турецкой прессе появились слухи, что "Бешикташ" разочаровался в Кариусе и уже спустя два месяца после заключения двухлетнего арендного соглашения подумывает вернуть Лориса "Ливерпулю".



Со стороны издания Evening Standard вскоре поступило опровержение. Кариус задержится в Стамбуле до 2020 года — а, возможно, и дольше, если сыграет определенное количество матчей за "Бешикташ".



Сам Лорис тоже не остался в стороне, назвав "чушью" слухи о досрочном возвращении в мерсисайдский клуб, который до сих пор платит половину его зарплаты.



"На первое кофе, на второе чушь от меда", — написал Кариус в инстаграме.



Наконец, высказался по поводу этой ситуации и агент голкипера Флориан Голль.



"Полная ерунда! Я удивлюсь, откуда это взялось. Это абсолютная неправда. Лорис в аренде у "Бешикташа" на два года, вот и вся ситуация. Никакого намерения о прекращении арендного соглашения нет", — цитирует Голля Daily Mirror.



