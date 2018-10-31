Петр Чех сыграет за "Арсенал" против "Блэкпула"

Ворота "Арсенала" в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Блэкпула" будет защищать Петр Чех, что может свидетельствовать о переводе ветерана на роль запасного голкипера.

Минувшим летом "канониры" потратили два десятка миллионов фунтов на приглашение Бернда Лено из "Байера", однако новый сезон главный тренер Унаи Эмери начал с 36-летним Чехом в качестве первого номера.



Переломным моментом для Петра стала травма задней поверхности бедра, полученная им по ходу матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" в конце сентября. С тех пор в воротах "Арсенала" бессменно играет Лено, хотя Чех уже выздоровел.



Нужно отметить, что Бернд демонстрирует очень уверенную игру. В минувший уикенд против "Кристал Пэлас" прервалась 11-матчевая победная серия "канониров", однако вины Лено в этом нет — оба своих гола в ничьей 2:2 он пропустил с пенальти.



Пока Лено не дает повода Эмери вернуть его на скамейку запасных, и The Telegraph ожидает, что именно 26-летний немец сыграет против "Ливерпуля" в ближайшую субботу в рамках Премьер-Лиги.



Чеху же теперь, по всей видимости, придется довольствоваться практикой во второстепенных соревнованиях. Именно Петр выйдет против представителя Лиги Один в среду вечером.



"Мы верим в каждого нашего голкипера. Но в данный момент на матч против "Блэкпула" выйдет Петр Чех, он уже вернулся после своей травмы", — сообщил Эмери.