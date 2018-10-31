Заха получает угрозы после заработанного пенальти против "Арсенала"

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха заявил, что ему стали поступать угрозы физической расправы после ничьей 2:2 с "Арсеналом" в минувшую субботу.

В минувший уикенд на "Селхерст Парк" прервалась 11-матчевая победная серия "канониров". Это случилось после того, как Заха заработал пенальти на Граните Джаке, а Лука Миливоевич установил окончательный счет с точки.



Назначение 11-метрового могло показаться спорным, однако в интервью после матча Джака, действовавший на позиции левого защитника, не стал кривить душой и честно признал, что это был "чистый пенальти".



Чистосердечное признание Джаки не остановило некоторых радикально настроенных фанатов "Арсенала", которые принялись угрожать Уилфриду и оскорблять его на расовой почве.



"Для всех людей, которые пересекают черту допустимого, проявляя себя расистами и желая смерти моей семье: я тоже желаю вам и вашим семьям всего наилучшего. P.S. Моя жизнь по-прежнему очень хороша, несмотря на вашу ненависть", — написал Заха в социальных сетях.