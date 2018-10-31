Человек, который изменил футбол

С момента появления в Премьер-Лиге первого иностранного владельца клуба, Романа Абрамовича в "Челси", к английскому футболу приобщилось немало иностранных инвесторов, отношение к которым становилось с каждым голом все более враждебным. Вишай Шриваддханапрабха — редкое исключение. Его действительно любили в Лестере, где тайский миллиардер сотворил чудо, прославившее город, команду и его самого на весь мир.

Иностранные владельцы клубов в английском футболе сейчас — обыденное явление, которым уже никого не удивишь. Даже в 2010 году, когда Вишай Шриваддханапрабха приобрел находившийся на грани банкротства "Лестер", это не было сенсацией. В конце концов, он даже не был первым тайским инвестором в английском футболе, пойдя по стопам своего друга Таксина Шинаватры, инвестировавшего ранее в "Манчестер Сити". Шриваддханапрабха казался фигурой помельче бывшего премьер-министра Таиланда, но на деле именно он стал творцом самой замечательной сказки английского футбола нового столетия и, наверное, самым популярным иностранным владельцем клуба в Премьер-Лиге.



В то время, когда Вишай приобрел за 39 миллионов фунтов "Лестер", в составе команды был только один игрок, который через шесть лет отпразднует сказочное чемпионство "лис" — не проходящий сейчас в основу валлийский полузащитник Энди Кинг, который был лидером команды, где кроме него играли такие персонажи как Алекс Брюс, Джеймс Вон, Джей Спиринг, Ричи Уэлленс, Нолберто Солано, Мэтт Оукли, Стив Ховард и Пол Диков. Если бы кто-то тогда сказал, что через шесть лет "Лестер" станет чемпионом Англии, к нему бы отнеслись как к сумасшедшему.



В 2014 году, когда "Лестер" под руководством Найджела Пирсона оформил повышение в Премьер-Лигу, Вишай Шриваддханапрабха уже подсел на футбольную иглу и пообещал, что поднимет клуб в пятерку сильнейших клубов Англии за три года, изъявив готовность потратить для этого 180 млн. фунтов.



Обычно к такого рода обещаниям иностранцев в Премьер-Лиге относятся с ухмылкой, а всегда улыбчивый Вишай казался большим оптимистом, но в итоге даже он не мог себе представить, что задача, которую он поставил перед командой, была очень и очень скромной. Уже через два года "Лестер", едва не вылетевший в первый свой сезон после возвращения, станет чемпионом Англии, а еще через год сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Для этого хватит всего 100 миллионов инвестиций в усиление состава, потому тайский миллиардер не поскупится на щедрые бонусы для игроков — он подарит BMW, стоимость свыше 100 тысяч фунтов каждому игроку, причастному к чемпионству "Лестера" в 2016 году.



Шриваддханапрабхами Вишай и все его семейство станут в 2012 году, когда умерший в 2016 году король Таиланда Бхумибол Адульядей подарит Вишаю и его семье в знак признания его заслуг перед государством фамилию, которая переводится как "Свет прогрессивной славы". Когда же Вишай родился в апреле 1958 году в Бангкоке, то носил он фамилию Раскриаксорн, с которой он и пришел в "Лестер". Кроме того, Вишай был наполовину китайцем.



Собственную империю King Power Шриваддханапрабха сколотил в сфере беспошлинной торговли, но первый свой магазин Вишай открыл лишь в 1989 году, а в 2006 ему удалось получить эксклюзивное право на использование аэропорта Суварнабхуми, который сейчас является 12-м по загруженности в мире. Случилось это по доброй воле упомянутого выше Шинаватры, который тогда еще был премьер-министром Таиланда и бывшим владельцем "Манчестер Сити". Несмотря на то, что правительством Шинаватры было свергнуто военной хунтой в том же 2006 году, Вишай Шриваддханапрабха легко отверг все обвинения в коррупции и продолжил наращивать свой бизнес, оцениваемый уже в 4.9 миллиарда долларов.



Каким же человеком был Вишай? Несмотря на то, что после чудесного чемпионства он стал уважаемой персоной в Британии, а благодаря щедрой меценатской деятельности — лицом, приближенным к королевской семье, о личной жизни бизнесмена было мало что известно. Он не давал интервью, отправлял общаться с прессой своего старшего сына Айяватта, назначенного вице-президентом "Лестера", но в то же время не пропускал матчей "лис", постоянно находясь в вип-ложе, не брезгуя бесплатным пивом и пончиками для болельщиков, которые стали одной из традиций на "Кинг Пауэр".



Бело-синий вертолет Вишая был еще одной традицией, так как на каждую игру бизнесмен прилетал именно на нем — прямо из аэропорта Хитроу или собственной британской резиденции в Беркшире. Пока продолжается расследование катастрофы, но уже сейчас говорят о том, что управлявший вертолетом пилот Эрик Сваффер, возможно, совершил геройский поступок и уберег всех от еще большей трагедии, сумев направить воздушное средство на пустую парковку персонала за пределами стадиона. Вместе с ним, опытным пилотом с незапятнанной репутацией, на борту была его коллега полячка Изабела Роза Лехнович, а также сотрудники компании Вишая Кавепорн Пунпаре и Нурсара Сухамаи. Информация о том, что вместе с бизнесменом погибла его дочь, не подтвердилась.



Британским журналистам удалось раскопать всего одно интервью Вишая, где он рассказывал о составляющих чемпионства "Лестера", назвав среди прочих и общение с буддийскими монахами, которых он доставил на этом же вертолете в разгар сезона 2015/16, чтобы освятить поле "Кинг Пауэр" и игроков команды, получивших амулеты от буддистов из Таиланда.



С Фортуной Вишай Шриваддханапрабха всегда старался строить уважительные отношения, так как, по слухам, был человеком азартным. Кроме футбола, он обожал поло — популярный вид спорта у него на родине, где Шриваддханапрабха содержал команду. Также у Вишая была своя конюшня в Беркшире с элитными лошадками — тратить свои деньги в Британии Вишай решил именно потому, что британский образ жизни и культура были ему очень близки.



В Великобритании и Таиланде он имел репутацию щедрого мецената, который спонсировал ряд общественных проектов, чем заслужил признание королевской семьи, подпускающей к себе только богатых людей с незапятнанной репутацией. 2 миллиона фунтов Вишай отправил детскому госпиталю в Лестере, 100 тысяч — на перезахоронение Ричарда III, 23 тысячи — болельщику "Лестера", который исследовал малоизученный синдром, которым страдал его сын.



Все это и многое другое делалось тихо и без огласки — сейчас находится все больше людей, которым Вишай оказывал помощь, а это говорит о том, что его улыбка всегда была искренней, и человеком он был хорошим, хоть мало о ком из миллиардеров можно такое сказать. При всем при этом Вишай умел принимать сложные и жесткие решения — чего только стоит мгновенная отставка, полученная Найджелом Пирсоном после истории с участием его сына, когда игроки молодежной команды "Лестера" неосмотрительно выложили в сеть видео оргии с оскорблениями тайской проститутки.



Говоря о вкладе Вишая в чемпионство "Лестера", стоит в первую очередь отметить не столько финансовые вливания в развитие клуба, как решение назначить менеджером Клаудио Раньери, над которым посмеялись все, кому не лень. В тот момент репутация итальянского тренера была такой, что возвращение его в Премьер-Лигу выглядело очень странным и где-то наивным решением тайских владельцев клуба, но история доказала, что это назначение было одним из самых гениальных управленческих решений всех времен. При этом Шриваддханапрабха никогда не вмешивался в работу клубных структур, а принимал только самые важные решения — управленческие или кризисные. Увольнение Раньери было, наверное, самым сложным для Вишая решением, но в тот момент он тонко прочувствовал настроение команды и решил принести в жертву тренера, который наверняка не остался в обиде финансово.



Именно Вишай смог склонить в решающий момент к подписанию нового контракта Джейми Варди, когда тот одной ногой уже был в "Арсенале", по-отечески объяснив англичанину, что требования по зарплате у Варди немного завышены и могут испортить всю зарплатную структуру в клубе, в котором Шриваддханапрабха ценил семейную атмосферу. В итоге Варди не только не ушел из клуба, но и пригласил владельца "Лестера" на свою свадьбу, послушно принял те условия, которые Вишай посчитал приемлемыми для себя и клуба.



В 2016 году, рассказывая о методах управления клубом, сын Вишая Айяватт сказал: "Это тайская культура. Мы уделяем время персоналу, игрокам, менеджеру. Мы стараемся управлять клубом как семьей, прислушиваться к проблемам каждого отдельного сотрудника". Надеемся, что трагедия, произошедшая в субботу, не приведет к тому, что семья Вишая потеряет интерес к футболу и "Лестеру", сосредоточившись на сохранении финансового наследия отца. Айяватт производит впечатление сына, во всем разделяющего принципы отца и способного не допустить краха выстроенной Вишаем империи.



В эти дни было сказано немало слов о Вишае, но завершить рассказ о нем хочется речью голкипера "Лестера" Каспера Шмайхеля: "Никогда я не встречал такого человека, как ты. Настолько трудолюбивого, настолько страстного и доброго, невероятно щедрого. Ты изменил футбол. Навсегда! Ты показал всем, что невозможное — возможно. Ты воплотил в реальность все мои мечты. Теперь у нас есть ответственность за клуб — у игроков и болельщиков, которые всегда будут почитать тебя".







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru