"Борнмут" вышел в 1/4 финала Кубка Лиги

Во вторник вечером определились первые четвертьфиналисты Кубка Лиги. Ими стали "Борнмут" и "Бертон".

"Вишенки", которые в этом сезоне очень уверенно выступают в Премьер-Лиге, разобрались дома с представителем Чемпионшипа "Норвичем" — 2:1. Правды ради, "канарейки" провели отличный матч, превзойдя своего соперника по владению мячом и ударам, однако результат оказался не в их пользу.



Также 4-й раунд Кубка Лиги преодолел "Бертон". Команда Лиги Один переиграла в домашних стенах "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа — 3:2.



Добавим, что сегодня должен был состояться еще один матч, между "Лестером" и "Саутгемптоном". Однако эта игра была отложена на неопределенное время из-за гибели владельца "лис" Вишая Шриваддханапрабхи.



"Борнмут" — "Норвич" — 2:1 (1:0)



Голы: Станислас 39, Стив Кук 72 — Эрнандес 70.



"Борнмут": Боруц, Фрэнсис (Симпсон 86), Стив Кук, Дэниэлс, Пью, Гослинг, Сурман, Рико, Станислас, Дефо (Уилсон 71), Айб (Фрэйзер 61).



"Бертон" — "Ноттингем Форест" — 3:2 (0:0)



Голы: Янко 52 (ави), Фрэйзер 64, Хескет 82 — Граббан 70, Аппиа 90.