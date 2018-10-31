"Борнмут" вышел в 1/4 финала Кубка Лиги
Во вторник вечером определились первые четвертьфиналисты Кубка Лиги. Ими стали "Борнмут" и "Бертон".
"Вишенки", которые в этом сезоне очень уверенно выступают в Премьер-Лиге, разобрались дома с представителем Чемпионшипа "Норвичем" — 2:1. Правды ради, "канарейки" провели отличный матч, превзойдя своего соперника по владению мячом и ударам, однако результат оказался не в их пользу.
Также 4-й раунд Кубка Лиги преодолел "Бертон". Команда Лиги Один переиграла в домашних стенах "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа — 3:2.
Добавим, что сегодня должен был состояться еще один матч, между "Лестером" и "Саутгемптоном". Однако эта игра была отложена на неопределенное время из-за гибели владельца "лис" Вишая Шриваддханапрабхи.
"Борнмут" — "Норвич" — 2:1 (1:0)
Голы: Станислас 39, Стив Кук 72 — Эрнандес 70.
"Борнмут": Боруц, Фрэнсис (Симпсон 86), Стив Кук, Дэниэлс, Пью, Гослинг, Сурман, Рико, Станислас, Дефо (Уилсон 71), Айб (Фрэйзер 61).
"Бертон" — "Ноттингем Форест" — 3:2 (0:0)
Голы: Янко 52 (ави), Фрэйзер 64, Хескет 82 — Граббан 70, Аппиа 90.
31.10.2018 00:50
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