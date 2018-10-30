"Тоттенхэм" возьмет еще один кредит на стадион

Из-за непредсказуемо возросшей стоимости строительства нового 62-тысячного стадиона "Тоттенхэму" придется взять еще один кредит на 237 миллионов фунтов.

Приступая к реализации столь амбициозного и затратного проекта, в мае 2017 "шпоры" получили кредитную линию на 400 млн. фунтов от банков America Merrill Lynch, Goldman Sachs и HSBC.



Как и со сроками строительства, в изначально определенный бюджет "Тоттенхэму" уложиться тоже не удалось. По информации The Independent, к настоящему моменту стоимость возведения новой арены на месте снесенного "Уайт Харт Лэйн" возросла до 637 млн. фунтов, что заставляет клуб обратиться к банкирам на недостающие 237 млн.



Этот дополнительный кредит перейдет в долговые обязательства. Таким образом, общий долг "Тоттенхэма" вырастет с текущих 366 млн. фунтов до отметки в 600 млн.



Также сообщается, что в будущем "шпоры" собираются реструктуризовать часть своего долга через выпуск облигаций. Похожим образом в мае 2015 поступил "Манчестер Юнайтед", собрав 425 млн. долларов через приватную эмиссию ценных бумаг, которые были доступны лишь узкому кругу инвесторов.



Добавим, в минувшую пятницу "Тоттенхэм" также объявил, что новый стадион будет готов только в 2019 году. Точная дата переезда по-прежнему не определена.