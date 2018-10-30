Каррагер считает Баркли более классным игроком, чем Алли и Лингард

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает полузащитника "Челси" Росса Баркли более классным игроком, что Деле Алли из "Тоттенхэма" или Джесси Лингард из "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье против "Бернли" 24-летний Баркли забил в своем третьем матче подряд. Экс-игрок "Эвертона" набрал впечатляющую форму, которую, как надеется Каррагер, он перенесет в сборную Англии и затмит своих конкурентов на позиции атакующего полузащитника.



"Статистика подтверждает его прогресс. Возьмите показатели по дриблингу. Все мы любим видеть, когда игроки идут в дриблинг, но футбол — это игра в пас. Возможно, два-три раза за матч тебе и предоставится возможность пойти в дриблинг".



"Так не бывает, что ты идешь в дриблинг по пять раз за матч. Думаю, с этим у него было связано много потерь в "Эвертоне". Теперь его решения стали лучше".



"Также посмотрите на дистанцию, которую он покрывает. Думаю, он улучшил свою форму и стал сильнее физически, и это находит отражение на его игре за "Челси".



"Он хорошо выступал за "Эвертон", но в в конце своего времени там ошибался с решениями. Он шел в дриблинг, когда должен был делать пас. Делал пас, когда должен был пойти в дриблинг. Он навлек на себя недовольство толпы, и порой ему было сложно. Возможно, он просто не справился с ролью главного игрока "Эвертона".



"Этот парень должен стать сильнее духом. Возьмите тех, кто играл на его позиции на Чемпионате Мира — Деле Алли и Джесси Лингарда. Вы можете сказать, что они сильнее духом, но они уступают ему в плане мастерства".



"Если он станет сильнее духом — а это логично ожидать, когда выступаешь за большую команду и сражаешься за большие цели — то его место в сборной Англии не будет подвергаться сомнению", — сообщил Каррагер в эфире.