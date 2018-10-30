"Лестер" решил не переносить матч Премьер-Лиги с "Кардиффом"

"Лестер" решил не переносить ближайший матч в Премьер-Лиге против "Кардиффа". Игра состоится в субботу в столице Уэльса, как и было запланировано.

Последние дни "Лестер" вместе со своими болельщиками, всем городом и всей футбольной общественностью скорбит по владельцу клуба Вишаю Шривадданапрабхе, который погиб в результате крушения вертолета близ "Кинг Пауэр" после субботнего матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".



Лишь накануне Футбольная Лига объявила, что запланированный на вечер вторника матч 4-го раунда Кубка Лиги между "Лестером" и "Саутгемптоном" будет отложен. Новая дата поединка пока не определена.



Премьер-Лига тоже была готова пойти навстречу "лисам" и отложить их ближайший матч в рамках чемпионата, однако руководство клуба, главный тренер Клод Пюэль и игроки приняли совместное решение отправиться на субботний выезд к "Кардиффу".



В официальном заявлении "Лестера" также говорится, что на матч против "чаек" подопечные Пюэля выйдут с черными траурными повязками, дабы почтить память погибшего президента клуба.